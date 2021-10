« Si non, vous n’en sortez pas vivant »

21/10/2021 à 9h29 CEST

Javier Fraiz

Sa mère et sa femme étaient en arrêt cardiorespiratoire et ils se sont comportés avec agressivité et phrases intimidantes envers les professionnels de santé qui, dans une situation déjà tendue et exigeante pour tenter de sauver la vie de la femme, ont été victimes de menaces. « Si vous ne sauvez pas ma mère, vous n’en sortirez pas vivant ; nous allons tous vous tuer & rdquor;on leur aurait dit. Dans l’ambulance ils ont réussi à la récupérer. Après un séjour dans l’unité des critiques, il s’y est mis. A survécu.

Le parquet demande une peine d’un an de prison pour le crime d’attentat, mais le Collège des médecins d’Ourense, qui décrit un deuxième délit de menaces, porte la demande à quatre ans. Deux des prévenus ont comparu hier et ont justifié l’absence du troisième, malade. Sans lui, l’audience n’aurait pu se tenir, reportée à novembre. Ils seront détenus s’ils ne se présentent pas à ce deuxième signal. Le père accusé a demandé au juge de s’excuser auprès des agents de santé. Avec eux devant la salle, il a déclaré: « Je vous demande pardon, ma femme était morte et je suis devenu nerveux & rdquor;.

Vers six heures du matin le 26 février 2020, les professionnels sont arrivés en ambulance au domicile de l’accusé, dans le quartier d’A Cuña, où la femme était en arrêt cardiorespiratoire. Un secouriste – qui conduisait le véhicule -, un médecin, une infirmière et un autre technicien sont intervenus. Alors que les professionnels tentaient d’effectuer leur travail dans une situation d’urgence, le père accusé aurait frappé l’ambulance avec une canne et un bâton., causant des dégâts de près de 350 euros.

Le Collège des médecins reproche aux proches du patient « d’avoir menacé, harcelé et battu & rdquor; agents de santé « conjointement et de manière injustifiée & rdquor ;

En outre, selon le Bureau du Procureur, a giflé le docteur –Elle a souffert d’un érythème à l’omoplate droite–, en même temps les trois accusés se sont agressivement adressés aux toilettes et des termes intimidants. Avec cette attitude harcelante ils se sont armés et ont fait face d’une manière hostile aux victimes.

En plus de la peine de prison, le parquet demande une amende totale de 720 euros pour un délit mineur de blessures et un autre de dommages et intérêts. Il propose au père accusé de payer 300 euros d’indemnité au médecin, ainsi que les frais de réparation de l’ambulance.

Le Collège des médecins reproche aux proches du patient « d’avoir menacé, harcelé et battu & rdquor; aux agents de santé « conjointement et de manière injustifiée & rdquor ;. Et souligne que, tout en proférant des menaces, « ils portaient des objets contondants & rdquor;. Cette accusation privée considère que les faits constituent un délit d’agression contre des agents de santé – requérant 3 ans de prison -, un délit de menaces – requérant un an de plus -, ainsi qu’un délit mineur de dommages et intérêts, pour lequel il réclame 450 euros . Cette partie fixe une indemnité au médecin de 400 euros, pour les 5 jours qu’il lui a fallu pour se rétablir complètement.

Le Xunta : « Ils ont été reçus par l’accusé avec une canne levée. Puis ils ont heurté l’ambulance & rdquor;

La Xunta exerce également le ministère public, qui défend le médecin et l’infirmière, en tant que professionnels liés à Sergas. « Ils ont été reçus par les prévenus avec une canne levée. Puis ils percutent l’ambulance & rdquor;, cette partie se démarque, faisant référence au parent.

« Ils ont dû activer le code Charly au centre d’urgence, pour que la police vienne, de peur que l’accusé ne se rende compte de ce qu’ils faisaient »

Vingt minutes de menaces

« Dès que les professionnels de santé sont sortis de l’ambulance, les prévenus ont giflé le médecin dans le dos & rdquor ;. Les menaces ont également commencé dès son arrivée et ont été constantes, « pendant les 20 minutes où ils étaient là, pendant qu’ils réanimaient le patient, et jusqu’à l’arrivée de la police & rdquor ;.

Le Xunta souligne que « Les professionnels de la santé avaient très peur & rdquor;, étant donné la teneur des menaces « et qu’ils se trouvaient dans un tout petit endroit où ils n’avaient aucune échappatoire & rdquor ;. Preuve de la situation d’angoisse subie, « ils ont dû activer le code Charly au centre d’urgence, pour que la police vienne, de peur que l’accusé ne se rende compte de ce qu’ils faisaient », indique le ministère public.

Les agents ont mis du temps à arriver car ils manquaient de données de localisation et parce qu’en plus l’accès au lieu était difficile. Cette partie ajoute qu’à la fin de ce quart de travail, ils ont vu comment un groupe de personnes a encerclé l’ambulance et a dû à nouveau appeler la police. Sergas demande une peine de deux ans et demi de prison et 960 euros d’amende, ainsi que 150 euros d’indemnisation pour le médecin lésé.

Les défenses allèguent que les défendeurs ont agi par entêtement et par emportement, et demandent que cela soit appliqué comme une circonstance atténuante. Une des victimes sanitaires de ces événements voyagé de Cantabrie à Ourense pour se conformer à cette citation à comparaître.