« Si nous allons bien, nous irons de l’avant »

25/03/2021 à 20:11 CET

Marc Brugues

Gerard Gumbau est l’un des hommes importants du vestiaire de Gérone. Celui de Campllong est incontestable pour Francisco et un joueur qui quand il parle se fait entendre. Hier, Gumbau est apparu en vidéoconférence et a dit des choses plus qu’intéressantes sur le moment actuel.

Pour la Gérone, « il n’y a pas de marge d’erreur » si vous voulez aspirer à vous battre pour la sixième place. En ce sens, malgré tout et la distance de 7 points par rapport au Rayo, Gumbau est convaincu des possibilités de l’équipe. « Si nous faisons bien le travail et que nous sommes ce que nous devons être, je suis sûr que nous y parviendrons », a-t-il déclaré.

« Nous avons une bonne équipe, une bonne équipe et nous devons nous vider pour gagner. Il n’y a pas d’autre option, car sinon, cela nous échappera », ajoute-t-il. Pour Gumbau, oui, il est inutile de regarder le classement. En fait, hier, il a avoué qu’il ne la regardait que «quand on gagne». Avec le match à Vallecas dans quinze jours, Gumbau ne veut même plus entendre parler de lui. « J’espère que nous sommes plus proches, mais nous aurions tort si nous pensons à trois matchs à venir. Nous devons nous concentrer sur le prochain, qui est Albacete. Même si cela peut paraître cliché, c’est la clé », se souvient-il.

Ces derniers partis, à la suite du changement de système de Francisco, Gumbau a dû jouer le rôle de central dans l’axe à plusieurs reprises. Campllong est sincère et admet qu’il ressent « plus inconfortable » jouant au centre pas au centre du terrain. Désormais, les pertes de Bueno et Bernardo, par sanction, peuvent facilement le remettre sur l’axe avec Juanpe et qui sait si Calavera, Luna ou encore le jeune Arnau Martínez. « Ce système nous donne de l’équilibre et de la profondeur, ce qui est bien. Nous dérangeons les adversaires avec le ballon sorti et nous avons également plus d’arrivée dans la zone », a-t-il déclaré.