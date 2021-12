« Si nous avions un match demain, je choisirais Bernardo Silva plutôt que Cristiano Ronaldo »

09/12/2021 à 19:59 CET

Artur Lopez

Jack Wilshere était l’un de ces footballeurs prometteurs dont la progression s’est affaiblie au fil des ans, jusqu’à ce que les meilleures années de sa carrière soient gâchées. Bien qu’il ait passé 7 ans à Arsenal et joué un rôle de premier plan, son déclin prématuré est venu avec son déménagement dans un autre club londonien, West Ham. Et de là à Bournemouth, où il est resté à peine six mois avant de mettre fin à son contrat l’été 2021.

L’héritage de Wilshere a transcendé les projecteurs des médias, l’ancien international anglais de la Coupe du monde 2014 au Brésil étant resté étroitement lié à sa passion, le football, en tant que commentateur. C’est pourquoi, dans le cadre d’un rassemblement préalable à Manchester United – Arsenal avec l’émission radio Talk Sport, il s’agissait d’un reportage par élever Bernardo Silva au-dessus de son compatriote Cristiano Ronaldo.

« Si nous avions un match demain, je choisirais Bernardo Silva contre Cristiano Ronaldo ». Les propos du milieu de terrain de 29 ans ont mal vieilli, alors que la star portugaise a marqué un double à Arsenal avec lequel les Red Devils ont coupé la séquence négative et ils ont regagné une partie de la confiance perdue. Cependant, City de Silva est le leader exceptionnel du Premier ministre avec onze points d’avance sur United, sixième du classement.

Dans la comparaison individuelle, le quintuple champion du Ballon d’Or a accumulé six buts et deux passes décisives en Ligue anglaise et six autres buts dans les Champions. En tant, Bernardo a transformé sept cibles et a donné une passe de but dans le championnat national, alors qu’il a fourni une passe décisive en Ligue des champions.