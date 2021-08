“Si nous avons des jambes, nous essaierons”

30/08/2021 à 18:54 CEST

.

Le Colombien Egan Bernal (Ineos Grendiers) a reconnu lors de la deuxième journée de repos de la 76 Vuelta a España que même s’il n’était pas dans la meilleure position pour se battre pour la victoire finale si lui ou son partenaire, l’Anglais Adam YatesIls vont bien et ils vont essayer cette dernière semaine de course.

“Si on a des jambes et qu’on se sent bien, on va essayer de faire quelque chose. Comme je le dis toujours, il faut d’abord avoir les jambes pour pouvoir le faire”, a-t-il expliqué.

Bernal a reconnu que ni lui ni Yates ne sont dans la meilleure situation possible au classement général, dans lequel ils sont septième et huitième et ont 2h45 et 2h58 de retard sur la tête de série, le Slovène Primoz Roglic (Jumbo), et à 4h21 et 4h59 du leader, le Norvégien Bizarre chrétien Eiking (Intermarché Wanty).

Le condor de Zipaquirá a estimé que sa performance jusqu’à présent au cours de ces deux semaines était “correcte, bien que nous ne soyons bien sûr pas dans la meilleure situation”.

Le vainqueur du dernier Giro d’Italia s’est montré optimiste quant aux six dernières étapes, au cours desquelles il devra affronter deux jours de haute montagne et un contre-la-montre, car “nous avons encore des options dans une semaine où tout peut arriver”.

Ce sur quoi il n’a laissé aucun doute, c’est que lui et Yates sont prêts à collaborer l’un avec l’autre. “Nous avons une bonne relation et nous sacrifierons nos propres options pour l’autre”, a-t-il déclaré.

Bernal Il a reconnu qu’au début de la Vuelta à Burgos, il était arrivé en dessous de son meilleur niveau en partie à cause du positif au Covid-19 qu’ils ont détecté peu de temps après la fin du Giro.