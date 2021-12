« Si nous avons le soutien de la majorité, la candidature Barcelone-Pyrénées ira de l’avant »

03/12/2021 à 17:17 CET

Alejandro Blanco (Orense, 1950) a été élu pour la cinquième fois consécutive président de la plus haute instance olympique nationale lors de l’Assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue ce mercredi au siège du COE à Madrid. SPORT a eu l’occasion de parler avec lui seulement 48 heures après avoir été réélu

Pour votre cinquième mandat consécutif, votre enthousiasme pour le sport olympique espagnol ne s’est pas du tout émoussé ?

Je crois que si j’ai une vertu, c’est que c’est mon dévouement au sport, je maintiens le rythme de travail que j’ai fait quand j’ai commencé en 2005. Tant que j’ai cette étincelle et cette flamme en moi et que je continue pour profiter de mon travail, je vais continuer. Sans aucun doute, je crois que c’est ce qui est le plus valorisé lorsqu’il s’agit de réélection à ce poste.

Pouvez-vous nous expliquer le secret de tant de consensus avec votre personne à la tête du COE ?

Après la première période, il a été élu consécutivement avec pratiquement cent pour cent des soutiens. C’est sans aucun doute le résultat du travail et de l’affection que me témoignent les fédérations olympiques. Et, bien sûr, avoir l’équipe de travail que j’ai. Le Comité Olympique Espagnol est une grande famille de fédérations olympiques, une unité d’opinion au sein des différentes opinions et bien sûr, le soutien des athlètes eux-mêmes. Tous les dirigeants doivent être clairs sur le fait que nous travaillons pour eux.

Quels objectifs vous êtes-vous fixés pour les quatre prochaines années ?

Le plus important est de continuer à avancer dans la ligne de travail, en soutien aux athlètes, dans les programmes pour lesquels nous sommes reconnus, et nous voulons progresser dans le Centre d’intelligence artificielle. L’avenir qui fera la différence est dans le domaine de l’innovation. Nous avons besoin de données et créons un centre de renseignement, avec les meilleurs experts, et étudions le transfert de valeurs. L’étude est déjà prête et c’est l’un des grands objectifs à venir.

Plus?

Un autre serait un grand pavillon sportif pour la recherche en santé, en alimentation et créer une plate-forme où nous pouvons informer nos athlètes sur les progrès de la santé et apprendre des données sur la question de la santé et sur nos propres athlètes.

Bon équilibre dans les Jeux

Pouvez-vous me faire un bilan du sport espagnol en cette année olympique ?

Ces quelques années ont été difficiles pour tous les athlètes concentrés sur les Jeux. L’Espagne est l’un des pays où la pandémie a le plus touché, et cela nous a tous fait reconsidérer. Nous ne pouvons plus suivre les mêmes paramètres de santé, de communication ou de réception d’informations.

Nous n’étions pas préparés à tout ce qui s’est passé & mldr;

Cela a été une année différente pour tout le monde. L’important est un souvenir pour tous ceux qui nous ont abandonnés ainsi que leurs familles, et nous devons être conscients que les infrastructures n’étaient pas préparées, de sorte que lorsque quelque chose de similaire revient, la réponse est plus rapide. L’incertitude a été la partie la plus difficile. La santé doit toujours passer en premier dans la société, et bien sûr, chez nos athlètes.

Êtes-vous satisfait de la participation espagnole à Tokyo ?

Pour moi, il faut faire un très bon équilibre, compte tenu de l’incertitude dans laquelle évoluent les athlètes quant à la tenue ou non des Jeux. Les médailles des dernières éditions ont été conservées et de nombreux jeunes athlètes ont montré leurs possibilités pour l’avenir.

Allons-nous voir des changements dans les Jeux ?

Ce que cette pandémie nous a appris, c’est de se protéger dans le domaine de la santé, et en termes de préparation, on peut s’entraîner dans de meilleures conditions pour l’avenir, c’est sûr.

Les Jeux Barcelone-Pyrénées, un projet commun

Comment voyez-vous les Jeux Barcelone-Pyrénées depuis le COE ?

Les Jeux sont l’un des grands projets qui peuvent être présentés à une société. Nous avons déjà présenté la lecture. Les différences qui peuvent exister doivent être discutées, et nous avons pu asseoir le gouvernement d’Espagne et d’Aragon, avec le même objectif. Les rencontres que j’ai eues avec des hommes d’affaires, des syndicats, des représentants des classes sociales, des sportifs, des responsables politiques de la Generalitat, de la zone & mldr; ont toutes été d’un soutien total à la candidature.

Certaines voix d’athlètes se sont élevées contre & mldr;

Nous n’avons pas à magnifier ou à ignorer les personnes qui ne sont pas d’accord, mais l’important est que l’opinion majoritaire prédomine. Si nous avons le soutien de la majorité, cela réussira. L’important est d’avancer. Respectons ceux qui ne sont pas pour la candidature, mais pensons à la majorité. C’est la base de la démocratie.

Pensez-vous que Madrid devrait parier sur les Jeux olympiques d’été ?

Madrid a la capacité et l’envie, même s’il doit arriver au bon moment. Il faut maintenant se concentrer sur la candidature d’hiver Barcelone-Pyrénées.

Pouvez-vous me raconter le meilleur et le pire que vous avez vécu au cours de ces années de présidence ?

Le plus important, c’est le quotidien. Quand vous devez prendre autant de décisions et participer à de nombreux événements, je n’ai aucun moment qui me démarque trop. Les bons et les mauvais moments, à la fin tous enrichissent. Le sport doit être préparé à tout.

Portes ouvertes aux femmes

Pensez-vous que le rôle des femmes dans le sport olympique devrait grandir ?

Sans aucune doute. En termes de résultats, il a fait un bond en avant à Londres, mais à travers l’histoire il y a toujours eu de grands athlètes. Le niveau participatif est très élevé et nous devons le réaliser au niveau organisationnel. Depuis le COE, deux cours de management du sport ont déjà été organisés. La femme, on le voit, s’intègre de plus en plus. Vous devez ouvrir les portes pour qu’ils puissent atteindre n’importe quelle position. La société ne peut pas attendre une seconde de plus pour ouvrir ces portes.

Verrons-nous un président du COE ?

Je suis ravi que les femmes atteignent le top management. Je ne doute pas que ce moment viendra.

Que pensez-vous de la transition opérée par Pau Gasol ?

Pau est le meilleur exemple pour tout. C’est une personne extraordinaire. Maintenant, il entame le chemin de la gestion du sport. Laissez-le cheminer et voyez son évolution dans le monde du sport de l’autre côté.