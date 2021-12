« Si nous devons nous distancer d’une négociation, nous le ferons »

30/12/2021 à 20h49 CET

Ange Alonso Gimenez

Ferrán Bel (Tortosa, 1965) est un fidèle héritier de la tradition paciste de l’ancienne CiU, dont le groupe parlementaire a joué un rôle clé au cours de plusieurs législatures pour décider des majorités à droite ou à gauche. Le député catalan demande à être exclu du bloc composé d’ERC et d’EH Bildu, mais défend fermement la culture du dialogue. Après la rupture avec JxCat, les quatre députés du PDeCAT ont exprimé leur prédisposition au gouvernement, et cela a été démontré dans les deux derniers budgets. Ces quatre sièges peuvent être décisifs pour le PSOE si un vote s’annonce serré et Bel le sait.

Quel bilan faites-vous des relations que le PDeCAT a entretenues avec le Gouvernement en 2021 ?Je dirais que c’est un équilibre inégal. Avec certains ministres, je ne dirai pas lesquels, la relation a été fluide et je pense qu’elle a été fructueuse des deux côtés. Avec d’autres, cela coûte un peu plus cher. Il s’agit certainement d’un bagage politique, d’une expérience et d’un savoir-faire. Et surtout d’avoir conscience de l’importance du Parlement dans un gouvernement sans majorité.L’arrivée de Félix Bolaños au Ministère de la Présidence et des Relations avec les Tribunaux a-t-elle entraîné une amélioration des relations avec votre parti ?Cela a été un changement pour le mieux. Nous avons trouvé une certaine harmonie personnelle. Bolaños a un parcours et une expérience, et cette expérience lui aura été bien plus utile. Avec Carmen Calvo nous avons eu une relation correcte, pire pas si fluide. Nous dressons un bilan positif de ce changement spécifique, au-delà du fait qu’il s’agissait d’un changement global dans la clé interne du PSOE plutôt que dû au fonctionnement du Gouvernement.A quelles lois, qui seront traitées en 2022, vous intéresserez-vous le plus ?Il y a des lois très importantes sur la table. La réforme du travail ou la loi « créer et grandir & rdquor; (l’une des lois économiques qui, nous l’espérons, arrivera au Congrès) ou la loi sur la faillite, qui a beaucoup de place pour l’amélioration. PDeCAT est une formation avec sensibilité à l’activité productive. le droit de l’audiovisuelElle touche précisément le secteur productif et touche quelque chose de fondamental pour nous : la langue. Ce seront eux que nous négocierons lors de la prochaine session. Il y aura plus de questions qui ne prendront pas du temps, comme le modèle fiscal et le financement régional.

✳️ De la meva est intervenu avui à @Congreso_Es par rapport à l’esmena en faveur de leur atteinte als # PGE2022, et l’approbation définitive des pressupostos de l’Estat 👇🏻 pic.twitter.com/pHZ8parI7u – Ferran Bel i Accensi 🎗 (@Ferran_Bel) 28 décembre 2021

Allez-vous augmenter votre soutien à ces lois étant donné qu’il reste la seconde moitié de la législature ?Nous ne devenons pas plus ou moins exigeants selon la situation politique. Nous le faisons en raison de l’importance des enjeux. Par exemple, les retraites, dans lesquelles nous n’étions pas nécessaires pour que cela réussisse et nous étions sur le point de laisser tomber car la loi (sur la pérennité du système) était courte et ne traitait pas le problème de manière réaliste. Cependant, par responsabilité, nous avons finalement décidé de la soutenir. Nous avons transmis au ministère et à la Moncloa, avec tout, que cela ne nous plaisait pas. Alors s’il y a un deuxième paquet de mesures sur les retraites (calcul du temps de cotisation), il vaut mieux le faire plus sérieusement. La capacité de négociation des quatre députés du PDeCAT n’est pas la même si le Gouvernement a préalablement ajouté 180 voix. Mais si nous sommes nécessaires, nous appliquerons cette position de négociation.

Le mantra de négociation du gouvernement sur la peur de l’alternative de droite fonctionne-t-il ?Tout d’abord, nous ne nous identifions pas à l’aile gauche. Nous sommes plus centristes. Economiquement, nous avons opté pour des positions libérales. Socialement, plus à gauche. Nous n’avons donc pas été exposés à la peur du droit. Si nous devons nous éloigner d’une négociation, nous le faisons sans problème. Par exemple, concernant la future loi sur le logement, nous avons déjà dit que nous ne partageons pas les approches des loyers. Ou sur la réforme du travail.Justement sur la réforme du travail, que doit-elle contenir pour que le PDeCAT la soutienne ?Divers problèmes. La première : bien que pas aussi assidûment que nous l’aurions souhaité, nous avons mené des négociations avec le ministère du Travail et ils nous ont expliqué comment se déroulaient les négociations, ce dont nous leur sommes reconnaissants. La seconde : un aspect à prendre en compte est que cet accord est avec les agents sociaux. J’ai toujours défendu le rôle du Parlement, mais sur une question aussi importante, l’accord avec les partenaires sociaux ne peut être ignoré. Ce ne peut pas être un texte que les groupes, légitimement, changent comme une chaussette et modifient l’esprit de l’accord. les aspects que vous souhaitez modifier pour que chaque groupe continue. Par exemple, l’application d’accords régionaux avec prédominance sur l’État. Cela nous semble raisonnable. Quelques aspects sur la temporalité. Nous souhaitons avoir une conversation calme et suffisamment large avec le Gouvernement pour connaître ses intentions sur la manière de traiter la réforme.