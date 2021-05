Si nous donnons la responsabilité au gouvernement, la responsabilité incombe également à eux: Shobana Kamineni, vice-présidente exécutive, Apollo Hospitals

Sabharwal a estimé que l’Inde avait saisi la fenêtre politique et poussé des réformes ambitieuses au cours des 14 derniers mois.

Parlant des tarifs qui ont été imposés par le gouvernement indien dans le cadre d’un effort de réforme économique en cours et de leur impact sur la compétitivité des exportations, Naushad Forbes, coprésident de Forbes Marshall, a déclaré que l’augmentation de la protection au cours des quatre dernières années est un pas en marche arrière. «Cela finit par protéger l’industrie indienne, ce qui signifie que nous finissons par être en fait moins compétitifs», a déclaré Forbes.

Il faisait partie d’un panel qui a discuté de «Croissance des entreprises en Inde: les entreprises indiennes peuvent-elles rivaliser à l’échelle mondiale». Animé par P Vaidyanathan Iyer, rédacteur en chef (Affaires nationales), The Indian Express, il comprenait Sidharth Nath Singh, ministre des Micro, petites et moyennes entreprises (MPME), promotion des exportations, textile, Khadi, industries villageoises, sériciculture, gouvernement de Uttar Pradesh; Shobana Kamineni, vice-présidente exécutive des hôpitaux Apollo; Manish Sabharwal, président et cofondateur de Teamlease Services.

Les panélistes ont discuté de l’idée de l’intégration et de la concurrence de l’industrie indienne dans le reste du monde, des réformes et de l’impact de la pandémie.

Sabharwal a estimé que l’Inde avait saisi la fenêtre politique et poussé des réformes ambitieuses au cours des 14 derniers mois. Forbes était d’accord mais a ajouté qu’il était préoccupé par la mise en œuvre, en particulier le programme de privatisation, l’économie protectionniste et «comment le gouvernement d’union peut tendre la main à l’État pour rendre le système fédéral plus efficace» en termes de réformes agricoles et du travail.

Singh a déclaré que les réformes agricoles ont été acceptées par tous les États avec le BJP à la barre. «L’agriculture est un sujet d’État, donc tout ce qui est adopté par le gouvernement central doit être adopté sous forme d’ordonnance ou par le biais d’une législature et à l’UP nous travaillons déjà avec les lois», a-t-il déclaré.

Parlant de l’effet de la pandémie sur le secteur et les infrastructures de la santé, Kamineni a apprécié l’industrie indienne pour sa débrouillardise en ces temps difficiles. Quant à 50% des vaccins disponibles au secteur privé à un prix, elle a dit que c’était un pas dans la bonne direction car les fabricants de vaccins ne voudraient pas exporter s’ils obtenaient un prix décent dans leur propre pays. Son seul souci était la concurrence avec le gouvernement pour se procurer les vaccins. Singh a déclaré que l’approche à deux volets du gouvernement devrait être saluée. «Nous devons permettre à ceux qui sont sur le marché privé concurrentiel», a-t-il déclaré.

Kamineni a également parlé du besoin de bons experts. «Les conseillers travaillent mieux et le gouvernement peut alors formuler des lois, des réformes. Si nous donnons la responsabilité au gouvernement, la responsabilité incombe également à lui », a-t-elle déclaré.

