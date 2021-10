« Si nous gagnons à Saint-Sébastien, nous serons dans une position fantastique »

28/10/2021 à 11h50 CEST

.

L’entraîneur de l’UD Las Palmas, Pépé Mel, a déclaré que, si son équipe gagne ce vendredi à Saint-Sébastien contre la Real Sociedad B, elle sera dans une position « fantastique », en regardant les matchs de la 13e journée de LaLiga SmartBank, un pour atteindre le premier tiers du tournoi .

Après avoir remporté le bas d’Alcorcón (3-0) dimanche dernier, l’entraîneur madrilène a évité d’évaluer la quatrième place obtenue, précisant qu' »il n’est pas très important de regarder le tableau maintenant », mais à la veille de visiter la filiale de Saint-Sébastien, dans des déclarations diffusées pour le club de l’île, il a changé ce discours et pense qu’ils peuvent même « améliorer cette position privilégiée ».

Pour ce faire, l’équipe jaune doit « se débarrasser des stigmates » des matchs à l’extérieur, où elle n’a pas encore réussi à s’imposer cette saison ; au contraire, c’est la meilleure équipe locale de la catégorie, avec cinq victoires et deux nuls.

« J’aurais une explication simple, mais je ne veux pas la donner car cela ressemblerait à une excuse », a-t-il déclaré. Mel lors d’une conférence de presse sur cette performance en tant que visiteur, qui ne correspond pas à la force montrée jusqu’à présent au stade de Gran Canaria.

Le professionnel madrilène bouclera 400 matches en deuxième division contre la Real Sociedad B, « une équipe jeune, avec beaucoup d’enthousiasme, avec des joueurs accrochés car ils peuvent monter en équipe première, et avec une idée moderne et bonne du football. «

Pour cette raison, il espère que les insulaires auront « de l’intensité » et sortiront « pour mourir », en plus d’avoir comme « un stimulus de plus » le fait de jouer « dans un stade important du football espagnol » comme la Reale Arena.