« Si nous gagnons le titre, ils se souviendront de nous dans 100 ans »

Rudy Gobert s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire de la NBAmais il sait qu’il doit remporter le titre pour que les fans ne l’oublieront jamais Utah.

Le pivot français a reconnu que des critiques comme celle qu’il avait autrefois de Shaquille O’neal, qui a mentionné qu’il ne comprenait pas qu’un joueur avec ses limitations offensives coûte autant d’argent, à ce stade de sa carrière, cela ne diminue généralement pas son degré de confiance.

«Je prends les critiques tout le temps, tous les jours. Ça a été comme ça tout au long de ma carrière. Les gens célèbrent mes échecs et sont très silencieux quand de bonnes choses arrivent. J’ai beaucoup travaillé pendant l’été. Je voulais juste continuer à m’améliorer et maintenant je sens que je peux jouer beaucoup mieux. J’essaie donc simplement de me concentrer sur le plaisir du jeu et de continuer à m’améliorer », a déclaré le joueur de 29 ans.

NON. PAS ICI Rudy Gobert l’a mesuré comme un tailleur 🖐️ #NBXmas pic.twitter.com/dx1NsKcKf0 – NBA Latam (@NBALatam) 26 décembre 2021

Le triple défenseur de l’année NBA est clair qu’avant ses réalisations individuelles, le bien de l’équipe vient.

« Nous voulons réaliser des choses dont les gens se souviendront dans 20, 30 ou 100 ans. Pour moi, j’espère juste que les gens se rendent compte que je ne suis pas le joueur que j’étais lors de ma première année. Je veux continuer à évoluer et à m’améliorer pour être dans la bonne situation pour gagner », a expliqué Gobert.

« Il faut aussi apprécier le processus, gagner ou perdre. Apprenez-en et trouvez la joie. Je me comparais aux gens. Maintenant, je ne me compare à personne. J’essaie juste d’être le meilleur Rudy Gobert possible », a-t-il ajouté.

Enfin, le pivot a expliqué qu’« il est très important pour moi d’être en forme. Peu importe à quel point vous êtes bon en tant que joueur. Si vous n’êtes pas en forme, vous ne pouvez pas aider vos coéquipiers. Je suis passionné par mon alimentation. J’essaie de manger des aliments qui donnent plus d’énergie. J’essaie d’écouter ce que dit mon corps à tout moment ».

Au cours de la saison en cours, Gobert a disputé 33 matchs où il affiche en moyenne 15,4 points, 14,9 rebonds et 1,1 passes décisives. Une fois de plus dans la conversation du meilleur défenseur de l’année.