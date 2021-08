“Si nous n’améliorons pas notre objectif, ce sera difficile de gagner”

28/08/2021 à 20:05 CEST

.

Eduardo “Chacho & rdquor; Coudet, entraîneur de la Celta Vigo, considéré comme « injuste & rdquor; la défaite de son équipe contre l’Athletic Club car, à son avis, en première mi-temps, ils ont eu l’occasion de commander « calmement & rdquor; au tableau d’affichage, mais il n’a pas caché son inquiétude quant à l’absence de but de son équipe.

“On a fait treize ou quatorze tirs au but mais presque aucun entre les trois couleurs. Si nous n’améliorons pas notre objectif, il sera difficile de gagner. Au-delà de la colère sur le résultat, nous devons nous améliorer. Les sensations disent qu’on en a fini mais la réalité n’en a pas & rdquor;, a commenté en conférence de presse.

L’Argentin a déclaré qu'”une erreur & rdquor; il a puni son équipe en première mi-temps, et a souligné qu’« avec une puissance offensive & rdquor; de votre équipe doit générer plus de chances : “Les chiffres indiquent que nous avons marqué un but en trois matchs, et c’est très peu & rdquor;.

Coudet comprend que ses joueurs exécutent bien leur idée de football même s’ils doivent « s’améliorer & rdquor; au rythme de la circulation, et il a regretté les interruptions continues survenues en seconde période.

« En première mi-temps, le rival était très proche de son objectif, et pour cela, il faut gagner des duels individuels. Dans la première partie nous méritions de gagner et en toute sérénité, mais la justice n’existe pas dans le football. Il ne s’agit pas seulement de courir et de gagner des duels. Ensuite, le match s’est beaucoup coupé, il était pratiquement impossible de jouer à cause de l’intention du rival qu’il n’y ait pas de rythme & rdquor;, a-t-il indiqué.