Si nous n’attirons pas une troisième vague, il y a un espoir de croissance du PIB de 9 % en 2021-22 : Dr Rangarajan

Après une deuxième vague débilitante de Covid-19 alors que les États lèvent désormais les restrictions de verrouillage, l’accent revient encore une fois sur l’essentiel. Au centre de la scène se trouvent des questions sur le respect du protocole de sécurité Covid, le suivi des nouvelles variantes et les formes qu’elles prendront ; ensuite, se pose la question de savoir dans quelle mesure la vaccination peut être montée en puissance (à 6 millions de doses administrées par jour comme le vendredi 25 juin à au moins 10 millions de doses par jour que de nombreux experts recherchent depuis plusieurs mois et en parallèle serait la nature des dépenses publiques et le rôle qu’elles peuvent jouer pour répondre aux besoins de santé actuels mais aussi pour stimuler l’activité économique.

Les préoccupations immédiates portent sur la mesure dans laquelle les gens adhéreront désormais aux mesures de sécurité pandémiques de masquage, de distanciation sociale, tout laxisme ici pourrait avoir un impact désastreux ; quelle forme et quelle mode la variante Delta-plus est susceptible de prendre. Ceci, dont on a beaucoup parlé de la sous-lignée de la variante Delta hautement transmissible, est maintenant une préoccupation croissante. Et, enfin, sur le taux de vaccination dans le pays et les dépenses publiques pour soutenir ces mesures.

Le Dr C Rangarajan, économiste et ancien gouverneur de la Reserve Bank of India (RBI), qui a étudié de près l’impact du virus sur la santé de l’économie indienne, voit des raisons d’espérer à condition de ne pas attirer une troisième vague et la mesure dans laquelle les dépenses publiques sont augmentées et soutenues, cruciales pour stimuler l’économie. Mais alors, prévient-il, cela peut avoir un coût, car nous devrons être préparés à l’inflation.

En ce qui concerne la nature des dépenses, le Dr Rangarajan a déclaré que “le gouvernement devrait maintenir les dépenses qu’il engage et également prendre un crore supplémentaire de Rs 1 lakh de dépenses pour la vaccination et d’autres dépenses liées aux soins de santé”. Voyant la nécessité de dépenses supplémentaires totales à hauteur de près de Rs 2 lakh crore, il les voit tomber dans trois grands seaux – autre que sur les vaccins et les soins de santé, le second serait vers l’amélioration des conditions des groupes vulnérables, y compris la main-d’œuvre migrante . Et, enfin, les dépenses qui stimulent l’activité économique et qui sont axées sur certains secteurs tels que les routes, les domaines liés aux infrastructures et le secteur des services. Les trois différents types de dépenses peuvent totaliser environ Rs 2 lakh crore. Cela, dit-il, “aidée par la réduction des restrictions en raison de l’assouplissement des blocages, devrait toutes contribuer à atteindre une croissance du PIB de près de 9% cette année – 2021-2022”.

Le Dr Rangarajan rappelle que même si cela sera crucial pour stimuler l’économie, cela entraînera un déficit budgétaire plus élevé, ce qui entraînera une augmentation des emprunts, ce qui déclenchera la nécessité d’un soutien plus important de la RBI en termes de fourniture de liquidités, ce qui aurait une incidence en termes d’inflation plus élevée. Il y voit un prix à payer pour stimuler l’économie en ce moment.

En termes de reprise de la croissance économique, le Dr Rangarajan pense qu’on ne peut pas s’attendre à grand-chose du premier trimestre de cette année, car près d’un mois et demi a été complètement perdu en se concentrant entièrement sur l’énorme poussée du nombre de cas de virus et les blocages qui en résultent. cela devait arriver et, par conséquent, le premier trimestre pourrait se terminer par un petit nombre de croissance négative. La reprise peut être attendue à partir du deuxième trimestre.

Il s’attend à une croissance de 9% pour l’année en cours, ce qui est proche du chiffre avancé par la Banque de réserve de l’Inde à 9,5%, bien qu’inférieur aux 11% prévus par le gouvernement avant que la deuxième vague ne submerge le pays. Mais alors, depuis la présentation du budget de l’Union, bien des eaux troubles ont coulé sous les ponts.

