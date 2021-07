“Si nous nous affrontions, je détruirais et mettrais en pièces Gervonta Davis” ╶ Josh Taylor

(Photo : Fourni)

Gervonta Davis (à gauche) a récemment été sacrée championne des super-légers, faisant une bonne impression sur beaucoup de gens sauf un, le champion absolu de la division Josh Taylor (à droite) qui par ce qu’il a dit n’a pas du tout l’air impressionné :

«Si nous y faisions face, il détruirait et déchirerait Gervonta Davis, il était surpassé, il est un peu idiot, il n’est même pas sur mon radar. Je ne vais pas le chercher, mais on ne peut pas l’appeler champion 140 car il n’y a qu’un champion et c’est moi. C’est ce que je déteste dans la boxe, il y a trop de ceintures, de ceintures intermédiaires, de ceintures super régulières et de diamants, c’est une mauvaise blague.”

Ce serveur est absolument d’accord sur les ceintures, mais quant à savoir qui gagnerait contre Taylor et Gervonta, le temps nous le dira.