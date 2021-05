“Si nous voulons battre le Barça, nous devrons en tirer le meilleur parti”

26/05/2021 à 17:33 CEST

Armani Milan sera le premier rival des Blaugrana lors du Final Four à Cologne. L’équipe d’Ettore Messina (1959, Catane) atteint l’apogée de l’Euroligue, ce qui ne s’est pas produit depuis 29 ans.

L’architecte du retour de l’équipe italienne à un Final Four, est votre coach, l’un des coachs les plus respectés d’Europe et avec un pourcentage de victoires au niveau des meilleurs. Son nom a été lié au Barça à plusieurs reprises.

Messine a quatre titres dans son histoire, dont le dernier pour une équipe italienne, Kinder Bologna, qui l’a obtenu en 2001. Il en a réalisé un de plus avec l’équipe italienne, et les deux derniers, avec le CSKA. Seul Zeljko Obradovic (18 ans) a plus de participations au Final Four que Messine (15).

Faire le champion d’Armani

Maintenant, la tâche est de faire de l’équipe milanaise championne, dans la saison d’Euroligue la plus régulière de l’histoire.. «Cela a été une année de défis, et cela a été difficile sans la présence des fans de Covid-19, devant 18 équipes qui ont beaucoup investi, avec des listes impressionnantes, donc atteindre le Final Four est quelque chose de spécial, et où tout peut arriver & rdquor;, explique-t-il.

Et la première grande pierre d’achoppement Ce sera le Barça, qui commence théoriquement comme favori après avoir dominé la saison régulière, malgré avoir souffert pour éliminer Zenit. Messine est claire sur les aspects à améliorer pour pouvoir affronter le Barça.

“On nous a donné un coup de pied dans le cul lors des deux matchs”, reconnaît Messine. “Nous savons qu’ils sont une équipe très physique, avec une équipe très longue, et ils font un excellent travail défensivement, et ils ont tout le talent du monde en attaque. pour frapper des coups incroyables et gagner chaque type de match, a-t-il déclaré.

Une tâche compliquée

«Nous savons que ce sera difficile, mais nous avons eu une excellente saison et nous avons également battu de grandes équipes.. De plus, nous avons eu une série très difficile avec le Bayern. Nous savons également que nous devons en tirer le meilleur parti si nous voulons battre le Barça. Nous avons un très bon niveau, mais ce n’est pas suffisant si nous voulons les gagner, a déclaré Messine.

Parmi les joueurs rivaux, il en connaît très bien un: Pau Gasol, qu’il avait comme joueur lorsqu’il était assistant des Lakers lors de la saison 2011-12, pour que vous sachiez ce que vous pouvez apporter.

«Pau est un champion NBA. Il a tout gagné avec l’équipe nationale, est un grand leader et possède des compétences de jeu spectaculaires & rdquor;, Il a dit à propos de Sant Boi.

«Évidemment, athlétiquement, il n’est pas le même qu’il y a 15 ou 20 ans, mais c’est un joueur qui fait preuve de leadership et agit très froidement. Votre main ne tremblera pas dans les moments décisifs, donc sa présence rend le Barça meilleur & rdquor;, a-t-il déclaré.