“Si on fait bien les choses à Madrid, on dépend de nous”

12/06/2021 à 21h00 CEST

Alex Abrines affronte la finale avec enthousiasme, conscient que terminer avec le titre de la Ligue Endesa serait une magnifique façon de clôturer la saison. “Nous sommes heureux d’être en finale contre Madrid à un très haut niveau àunque nous devrons très bien sortir pour battre Madrid & rdquor;, a déclaré le majorquin

“On joue toujours pour gagner tous les titres, même si maintenant un adversaire très compliqué nous attend et aussi, avec le public”, a-t-il commenté. “Il est maintenant temps de le gagner. Nous avons bien fait les choses et de nous suivre à notre niveau dépend de nous. »

“En attaque, nous avons montré le meilleur et le pire – nous avons évidemment un rival qui ne nous facilitera pas les choses et il va falloir le faire très bien & rdquor;, a-t-il dit. “La motivation pour jouer contre Madrid est par le toit et Tout arrive pour avoir un grand match à Madrid et atteindre le facteur de terrain & rdquor;, a-t-il conclu.

Le meilleur moment de l’année

Pour sa part, l’Américain Cory Higgins, a déclaré que la finale « est le meilleur moment de l’année, une autre opportunité de remporter un titre & rdquor;

«Je suis aussi motivé que dans tous les matchs auxquels nous sommes confrontés. On a fait preuve de caractère et j’espère que ça va continuer comme ça et j’ai confiance en mon équipe & rdquor;, a-t-il commenté.

Pour remporter la victoire du WiZink Center, assurez-vous quee « Il faut maîtriser les petites choses, l’énergie et la motivation qu’on a déjà & rdquor ;, a-t-il conclu.