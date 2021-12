« Si on ne veut pas perdre de jeunes, il faut faire une Coupe du monde biennale »

20/12/2021 à 20:04 CET

Gianni Infantino, président de la FIFA, a défendu la célébration de la Coupe du monde tous les deux ans pour, entre autres, « ne pas perdre les jeunes » qui ont besoin d’encouragements pour ne pas se désengager du football, après le sommet avec 207 associations membres dans lequel il était abordé ce lundi un nouveau calendrier international.

La FIFA a présenté une étude de faisabilité sur sa proposition, qui comprend la Coupe du monde qui se joue tous les deux ansA sa conclusion, Infantino a annoncé qu’une décision définitive n’a pas encore été prise et qu’elle pourrait ne pas l’être en mars, lorsque le congrès annuel de l’organisation qu’il préside aura lieu à Doha.

À partir de janvier, a-t-il dit, l’étude de 700 pages sur la faisabilité de changer le calendrier commencera à être analysée en détail puis, sans date précise, à parvenir à un accord final. Pour Infantino, Il est important de dialoguer et d’écouter toutes les parties concernées pour réfléchir et parvenir à des accords.

En arrivant à ce point, il a démembré les raisons pour lesquelles il serait intéressant pour toute la planète football d’organiser une Coupe du monde tous les deux ans. L’un d’eux serait axé sur les jeunes, qui, avec moins de temps entre chaque Coupe du monde, à leur avis, deviendraient plus accros au football.

« Si on ne veut pas perdre les jeunes du football, il faut leur offrir des possibilités de les exciter. Rien de tel qu’une Coupe du monde tous les deux ans pour ça. Un sondage a été fait et la jeune génération veut une Coupe du monde plus souvent après plus de 100 000 votes », Il a dit.

L’objectif, a-t-il dit, « est d’analyser la situation dans le monde ». « Mon travail consiste à travailler avec toutes les parties et à concilier les positions et à voir ce qui est bon pour le monde du football et comment nous pouvons avancer afin qu’il y ait moins de lacunes. Comment investir dans le football des jeunes pour donner des opportunités à tous les pays. Nous continuons travailler dessus », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, il a précisé qu’un nouveau calendrier serait « viable » d’un point de vue économique et sportif et intéressant pour « investir » plus d’argent dans le football et à son tour le « réinvestir » dans son développement à travers le monde.

« C’est un projet très important qui contribuera à combler le fossé entre les nantis et les démunis. Tout le monde en bénéficiera, les grands, les petits, les riches et les pauvres. Tout le monde aurait des possibilités supplémentaires de jouer et des revenus supplémentaires protégeant les ligues et pensant aux fans. C’est ce qui a été présenté aujourd’hui », a-t-il précisé.

Infantino a déclaré qu’aujourd’hui 70 pour cent des revenus des équipes nationales sont en Europe et 30 dans le reste du monde. Avec la proposition de la FIFA, a-t-il souligné, les pourcentages s’égaliseraient à 60-40 sans préjudice pour l’Europe car elle gagnerait 2 milliards d’euros de plus qu’avec les 70 pour cent actuels.

« La Coupe du monde tous les deux ans n’est qu’un des éléments de l’étude. Nous parlons de l’avenir du football, de l’impact que nous souhaitons pour le monde du football. On ne peut pas dire au reste du monde que c’est très bien, que le football est mondial. Dans certains pays, ils peuvent avoir la Coupe du monde toutes les deux semaines parce qu’ils ont les meilleurs joueurs, mais dans d’autres pays, ils ne peuvent pas voir les meilleurs joueurs d’une vie », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si la Coupe du monde perdrait en prestige et en intérêt lorsqu’elle se tiendrait tous les deux ans au lieu de tous les quatre, il a argué que ce prestige ne dépend pas du temps qu’il faut pour s’organiser entre l’un et l’autre, mais d’autres facteurs plus importants.

« Le prestige de la Coupe du monde est absolu. Il ne dépend pas de sa fréquence. Sinon, il faudrait le jouer non pas tous les quatre, tous les 40 ans et ce serait dix fois plus prestigieux. Une Coupe du Monde est prestigieuse pour la qualité qu’elle a et pour son impact mondial. 4.000 millions de personnes regardent la Coupe du monde et les études nous montrent qu’il n’y aurait pas de problème », a-t-il déclaré.

« Pas seulement à cause de la Coupe du monde sur la question de l’impact du football. L’écosystème du football en général aurait des avantages très spécifiques et clairs. Le gâteau est plus gros pour tout le monde. Ce ‘plus pour tout le monde’ nous permet d’investir dans le développement des footballeurs dans le monde. C’est quelque chose de très important », a-t-il ajouté.

Concernant le rejet exprimé par l’UEFA et la CONMEBOL à l’initiative Infantino, il a souligné que « ils s’y opposent car ils ne connaissaient pas les données présentées aujourd’hui » ; Il était « sûr » que « maintenant ils vont reconsidérer et soutenir le projet sans fissures » et a détaillé les préoccupations qui lui ont été transmises par les fédérations membres sud-américaines.

« Ils nous ont dit qu’il était essentiel de jouer les 18 matchs de qualification. C’est possible avec le calendrier de deux Coupes du monde. Et d’autres matchs d’intérêt pourraient être joués entre équipes sud-américaines. Plus de matchs de qualification par rapport à aujourd’hui, plus d’intérêt. Le La Copa América sera « Vous pouvez jouer tous les deux ans ou tous les quatre, comme ils préfèrent. La première proposition d’organiser tous les deux ans était de Conmembol. Puis il a changé d’avis. Ce débat va rester. Ils veulent avancer dans ce direction. Nous verrons quelle est la décision finale ».

Sur la question de savoir si le nouveau projet de la FIFA peut être similaire à celui de la Super League que certains clubs européens ont essayé, il a précisé que, pour lui, « l’argument » est juste « l’inverse » car ce sont des idées contraires.

« Maintenant, c’est l’ouverture, la participation et l’inclusion de chacun dans le football. C’est donner des opportunités à chacun. C’est le principe fondamental de ce projet. Tous ceux qui parlent des structures du football, de la pyramide et de la solidarité Ils devraient soutenir ce projet ou à tout le moins en discuter de manière constructive. »

Enfin, il a expliqué quelles seront les étapes qui seront suivies dans les prochains mois avant d’approuver ou de rejeter le nouveau projet. « À partir de janvier, nous allons voir quelle est la situation dans laquelle nous nous trouvons, ce qui peut être amélioré. Ce n’est pas une date précise. Nous voulons prendre les meilleures décisions. Je ne m’engagerai sur rien au Congrès » a-t-il commenté.

« Une décision peut même avoir été prise plus tôt lors d’une session extraordinaire. Ou elle peut ne pas être prise au cours d’une session. Nous sommes flexibles. Nous avons présenté une grande étude aujourd’hui et avant de nous engager concrètement dans les phases suivantes, nous voir les réactions et voir si ça avance vite ou mérite plus de temps », a-t-il conclu.