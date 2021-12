Si P17 ne vous déçoit pas alors…

N’ayant pas réussi à sortir de la Q1 en Arabie saoudite, Sebastian Vettel a déclaré qu’Aston Martin n’était « tout simplement pas un bon match » pour le circuit de Djeddah.

Vettel a terminé les qualifications de samedi soir à la 17e place, une position devant son coéquipier Lance Stroll.

La seule équipe qui était plus lente était Haas, avec Vettel à deux dixièmes d’une couchette en Q2 et Stroll à deux dixièmes de plus.

Informé de sa position de qualification après le drapeau à damier, Vettel a été surpris : « Quoi ?! Oh mec ! »

S’adressant aux médias après la séance, il lui a été dit qu’il avait l’air déçu.

Sa réponse : « Se qualifier P17, si cela ne vous déçoit pas, alors… sauf pour les Haas car leur voiture est clairement la pire sur la grille. »

C’était une séance de qualification à oublier pour Seb – mais une charge de Vettel dimanche est sur 🚀#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/wLtUCT3J93 – Formule 1 (@F1) 4 décembre 2021

L’Allemand a admis qu’il s’attendait à être plus haut dans l’ordre car « les tours se sentent bien, l’équilibre – une fois que nous l’avons obtenu – est correct

« Mais nous sommes à des kilomètres. Et puis vous regardez les embarqués des autres et il n’y a pas de secret, ils sont juste plus rapides.

Il estime que le manque de rythme d’Aston Martin est plutôt lié aux caractéristiques du circuit qui ne conviennent pas à l’AMR21.

« Rien n’a changé, c’est la même voiture », a déclaré Vettel.

« Je pense que nous ne sommes tout simplement pas un bon match pour cette piste.

« Nous avons eu un peu de mal à faire fonctionner les pneus, mais je pense que tout le monde aussi.

«Je suppose que ce n’est tout simplement pas efficace ici. Cela ne joue pas sur nos points forts.

Quant à Stroll, lui aussi était très mécontent de sa performance en qualifications, blâmant le trafic car il n’a pas pu faire un tour chaud alors que ses pneus étaient à leur meilleur.

« Je suis vraiment déçu d’avoir terminé en P18 car le trafic en fin de séance a ruiné mes qualifications », a-t-il déclaré.

« C’était comme un parking et je ne pouvais rien faire. En conséquence, je n’ai pas pu faire un tour lancé alors que la piste et les pneus étaient à leur optimum et cela s’est avéré très coûteux.

« Je pense que nous en aurions eu assez pour entrer en Q2 autrement. Nous partirons et examinerons pour voir s’il y a quelque chose que nous aurions pu faire différemment.

« Nous n’avons jamais couru ici auparavant, nous devrons donc voir comment se déroulera le Grand Prix demain et essayer de gagner des places. »