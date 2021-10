Si PIF engage Campos à Newcastle, il pourrait demander à signer à nouveau un joueur de 70 millions de livres sterling – notre point de vue

Photo par ANP Sport via .

Newcastle United serait intéressé par l’embauche de Luis Campos.

Les nouveaux Magpies méga-riches sont à la recherche d’un directeur du football pour réorganiser le personnel de jeu dans le nord-est.

Et l’ancien directeur de Lille et de Monaco Campos, qui a remporté des titres de Ligue 1 dans les deux clubs, est envisagé par Newcastle, selon Sky Sports.

S’il arrive à St James’s Park, ne soyez pas surpris si des spéculations sur un déménagement pour Bernardo Silva de Manchester City s’ensuivent.

En termes simples, c’est un transfert qui a du sens.

Pourquoi cela a-t-il du sens ?

Premièrement, Campos a déjà signé l’international portugais une fois auparavant, le ramenant à Monaco en 2014 depuis Benfica.

Trois ans plus tard, il a obtenu un transfert de 70 millions de livres sterling aux côtés de Pep Guardiola.

Et malgré la victoire de trois titres de Premier League à Eastlands, Calciomercato a annoncé cette semaine que Guardiola pourrait prêter le joueur au milieu des discussions sur un transfert à la Juventus.

C’est un grand joueur pour Pep mais, pour une raison quelconque, un joueur avec lequel l’entraîneur espagnol est prêt à se séparer d’une manière ou d’une autre.

Et c’est là que Newcastle pourrait frapper car non seulement Silva pourrait être intéressé par une réunion avec Campos, mais St James’s Park pourrait et sera probablement l’endroit où il faut être au cours des prochaines années.

Avec une fortune de 320 milliards de livres sterling, il ne fait aucun doute que le Fonds d’investissement public saoudien construira un sacré projet dans le nord-est et que la plupart des acteurs auraient du mal à refuser.

Si Newcastle obtient Campos, les liens avec ses anciens joueurs sont inévitables.

Et avec l’une de ses meilleures signatures qui serait disponible à City, cela pourrait avoir beaucoup de succès d’ici janvier.

