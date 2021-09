28/09/2021 à 18:59 CEST

Si Santiago Cañizares se caractérise par quelque chose, c’est en parlant clairement. Que vous aimiez son opinion ou non, l’ancien gardien de but s’exprime ouvertement sur n’importe quel sujet. A cette occasion, il a accordé une interview à ‘El Confidencial’ pour faire le point sur son parcours et la situation actuelle du club ‘che’ et en a profité pour donner son avis sur Ronald Koeman, son entraîneur à Valence lors de la saison 2007-2008, avouant que “Si quelqu’un a souffert Koeman, c’est moi”.

“Malheureusement, et je suis désolé pour les Catalans, cela ne me surprend pas de la façon dont les choses se passent à Barcelone car si quelqu’un a souffert de Koeman, c’est moi. Jusqu’à présent, il n’a pas été en mesure de constituer une équipe de football à Barcelone.. Chaque coach a son caractère. Il est évident qu’à Valence il n’a pas construit et, pour le moment, à Barcelone non plus », a déclaré l’ex-footballeur.

Celui qui était gardien du Real Madrid et de Valence a également tenu à commenter la situation du club ‘che’, montrant de l’espoir pour la figure de Bordalás et de l’inquiétude pour la gestion de Peter Lim.

“J’étais contre le processus de vente de Valence, j’étais contre le fait qu’il s’agisse d’un processus sombre. A l’arrivée de Peter Lim, l’entité manquait de management et c’est pourquoi c’est là qu’elle se trouve. Les années où il a eu une bonne gestion, c’est parce qu’il l’a laissé entre les mains d’un professionnel comme Mateu Alemany. Sa gestion a été et est désastreuse. Et très dangereux. Je veux que Bordalás obtienne 120% de l’équipe. A un personnel insuffisant pour poser des défis européens. Cependant, l’équipe fonctionne bien car elle a un bon entraîneur », a expliqué Cañizares.