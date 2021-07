“Si quelqu’un est allongé ici, c’est vous” ⋆ .

Le Dr Anthony Fauci est un expert gouvernemental de premier plan en matière de maladies infectieuses et l’une des principales personnalités publiques de la réponse du gouvernement fédéral à la pandémie de COVID-19. Le sénateur Rand Paul est un escroc hypocrite et omniprésent qui n’est au Sénat qu’en raison de la liste de diffusion de son père et dont chaque position publique semble être basée sur ce qu’il pense vendre dans la prochaine lettre de collecte de fonds. Rand Paul a été un sleezeball menteur et performativement moralisateur tout au long de chaque audience du Sénat liée à la pandémie et a été particulièrement agressif en essayant de blâmer l’incompétence républicaine à l’échelle du gouvernement pour répondre à la pandémie sur Fauci et d’autres experts réels plutôt que sur l’année de Donald Golfboy, rempli de mensonge l’indifférence envers le montage de toute réponse.

Fauci en a à peu près fini avec les conneries de Rand Paul. Après que Paul a commencé son tir de sniping habituel lors de son « interrogatoire » performatif de Fauci lors d’une audience au Sénat aujourd’hui, Fauci lui a donné quoi faire comme un voisin de Rand Paul se disputant avec Paul sur les décisions d’entretien de la cour. Yowza.

REGARDER: Échange complet entre le Dr Anthony Fauci et le sénateur @RandPaul. Dr Fauci : « Sénateur Paul, vous ne savez pas de quoi vous parlez, très franchement, et je tiens à le dire officiellement. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. pic.twitter.com/2wFbAxicI2 – CSPAN (@cspan) 20 juillet 2021

PAUL: [blah blah Fox News conspiracy theories blah blah] Dr Fauci, sachant que c’est un crime de mentir au Congrès, souhaitez-vous retirer votre déclaration où vous avez dit que le NIH n’a jamais financé la recherche sur le gain de fonction à Wuhan ? FAUCI : Sénateur Paul, je n’ai jamais menti devant le Congrès et je ne retire pas cette déclaration. […] Sénateur Paul, vous ne savez pas de quoi vous parlez, très franchement, et je tiens à le dire officiellement. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. D’ACCORD? […] J’en veux totalement au mensonge que vous propagez maintenant, sénateur, […] et vous insinuez que ce que nous avons fait était responsable de la mort d’individus, et je le regrette totalement. Et si quelqu’un est allongé ici, sénateur, c’est bien vous.

Une règle moins connue de la citoyenneté américaine est que vous êtes autorisé à avoir autant de mépris envers le Congrès que vous le souhaitez, car il suffit de les regarder. Vous êtes particulièrement autorisé à mépriser Rand Paul, personnellement, parce que Rand Paul est le Ted Cruz de Jim Jordans et yeeeesh.

Ce que Paul a tenté de faire à plusieurs reprises lors de ces audiences, c’est de faire avancer la théorie préférée de Trump selon laquelle le virus COVID-19 responsable de la pandémie actuelle a été fabriqué dans un laboratoire chinois et s’est échappé ou a été intentionnellement libéré, pour des raisons. Il n’y a encore aucune preuve plausible pour étayer cela, et de nombreuses preuves suggèrent que le virus est passé des mammifères aux humains comme d’innombrables autres virus l’ont fait, dans le monde, depuis l’aube des virus eux-mêmes.

Il serait utile aux incompétents et pro-fascistes alliés de Trump que la théorie plus conspiratrice soit vraie, cependant, car diaboliser le gouvernement chinois et, surtout, dépeindre la lutte contre la pandémie comme une bataille entre les puissances mondiales plutôt qu’une bataille avec l’administration républicaine la corruption et l’incompétence se vendraient beaucoup mieux lors de rassemblements républicains racistes. Même si le virus était une invention de laboratoire, et même s’il était, disons, libéré accidentellement par des scientifiques américains contraints de se retirer du laboratoire de Wuhan lors de l’une des nombreuses, nombreuses querelles de représailles de Trump avec la Chine et avec les organisations internationales de santé, cela ne ferait pas même la moindre différence dans la façon dont le virus aurait dû être traité. Le seul but du trafic de complot de Paul est d’étaler un ensemble de points de discussion racistes ou anti-communistes dans une couche suffisamment épaisse pour masquer au moins partiellement la réponse catastrophiquement incompétente montée par une administration archiconservatrice, des gouverneurs d’État archiconservateurs et les idiots autour de lui.

Heureusement, le reste d’entre nous est autorisé non seulement à remarquer que Rand Paul, un escroc, tente de dévier de l’incompétence républicaine en promouvant de nouvelles explications préférées de Fox News pour expliquer pourquoi ce n’est pas la faute du conservatisme, mais déteste absolument Paul pour être un tel collecteur de fonds. – un merde obsédé qu’il est prêt à dissimuler la responsabilité de l’équipe Trump pour un demi-million de morts américains en réattribuant le blâme, de quelque manière que ce soit, aux mêmes ennemis que le conservatisme croit être responsables de toute mauvaise chose qui se passe n’importe où dans le monde. C’est la faute du communisme rouge, des étrangers rusés, et surtout des scientifiques qui sont de gros crétins et disent des choses méchantes sur le changement climatique et les conséquences du tabagisme et l’incursion de produits chimiques de fracturation dans l’eau potable et si le port ou non d’un masque en tissu fin peut empêcher les gens autour de vous de mourir.

Ce sont toujours ces maudits scientifiques, avec leurs livres d’apprentissage et leurs documents de recherche irritants, qui réfutent de manière concluante les choses sur lesquelles Rand Paul et ses collègues conservateurs se sont plaints, uniquement pour le bien de leurs meilleurs donateurs, depuis des décennies maintenant. Ils doivent être la raison pour laquelle Ron DeSantis ne parvient pas à contrôler le virus en Floride. Ils doivent être la raison pour laquelle un médicament antipaludique ne fonctionne pas contre COVID-19 même si un idiot incompétent avec l’oreille de Trump l’avait convaincu que ce serait la panacée qui rendrait toutes les autres réponses à la pandémie inutiles.

Ouais, Paul a un os à choisir avec les scientifiques. Et la réalité. Et ses voisins. Et personne autour de lui n’a à le supporter, parce qu’il est un dur à cuire, menteur, auto-glorifiant et mérite tout le mépris qu’il reçoit.

