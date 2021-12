Si Roe v. Wade est annulé, voici ce qui se passe

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Cour suprême pourrait apporter un changement radical à la jurisprudence sur l’avortement dans l’affaire d’avortement du Mississippi, Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, permettant potentiellement aux États de modifier radicalement l’accès à la procédure.

Bien qu’il soit difficile de prédire les résultats, les observateurs ont suggéré que la majorité conservatrice du tribunal abolirait des décennies de précédents à la suite de Roe v. Wade, la décision historique qui a limité les restrictions gouvernementales sur l’avortement. Ce faisant, il pourrait permettre aux législatures des États d’adopter des lois interdisant les avortements avant la viabilité fœtale.

Des gens se rassemblent lors d’un rassemblement anti-avortement devant la Cour suprême à Washington, le mardi 30 novembre 2021. (AP Photo/Andrew Harnik)

Il est également possible que le tribunal établisse une nouvelle norme vague pour les restrictions à l’avortement – ​​ouvrant les vannes à des litiges supplémentaires et ralentissant les efforts des républicains pour interdire la procédure.

La rapidité avec laquelle les lois des États pourraient changer varie d’un État à l’autre. De nombreux États rouges ont déjà des lois de déclenchement conçues pour restreindre l’avortement en cas d’annulation de Roe. Par exemple, le Texas défend actuellement une interdiction effective de six semaines, mais reviendrait à une loi plus restrictive si Roe était annulé. L’État, d’où Roe est originaire, a une loi de déclenchement conçue pour rétablir automatiquement son interdiction précédente.

Un grand nombre d’autres États ont des lois de déclenchement qui entraîneraient l’interdiction de tous ou presque tous les avortements. Ceux-ci pourraient recevoir des conseils de groupes anti-avortement comme Americans United for Life (AUL). La conseillère aux affaires gouvernementales de l’AUL, Katie Glenn, a déclaré à Fox News que son organisation était prête à conseiller les procureurs généraux sur la manière dont ils pouvaient réagir à la décision de la Cour suprême l’été prochain.

Les défenseurs des droits à l’avortement et les manifestants anti-avortement manifestent devant la Cour suprême des États-Unis, la Cour suprême des États-Unis, le mercredi 1er décembre 2021 à Washington, DC. (Kent Nishimura / Los Angeles Times via .)

Outre AUL, d’autres groupes anti-avortement comme Family Policy Alliance ont déjà commencé à se préparer à des batailles politiques après le renversement de Roe. Dans les États bleus et violets, les républicains rencontreront probablement une résistance féroce aux nouvelles interdictions proposées, créant la possibilité que les lois de l’État ne changent pas ou du moins pas avant longtemps. Et si les démocrates remportent plus de sièges à la Chambre, ils seront prêts à continuer à promouvoir une codification de Roe au niveau fédéral.

L’accès libéralisé à l’avortement devrait se poursuivre dans des États comme New York, qui a adopté en 2018 un projet de loi visant à codifier Roe.

Les groupes anti-avortement ont averti que Roe est plus extrême que la plupart ne le pensent. Alors que Roe a légalisé l’avortement au début d’une grossesse, il a laissé des exceptions ouvertes pour la vie et la santé de la mère à des âges gestationnels ultérieurs.

La décision Doe v. Bolton, rendue le même jour en 1973 que Roe v. Wade, soutenait que la vie et la santé de la mère englobaient un large éventail de raisons. Dans son opinion majoritaire, l’ancien juge Harry Blackmun a écrit que « le jugement médical peut être exercé à la lumière de tous les facteurs – physiques, émotionnels, psychologiques, familiaux et de l’âge de la femme – pertinents pour le bien-être de la patiente. Tous ces facteurs peut avoir un rapport avec la santé. »

« Le début d’une nouvelle étape » dans les guerres de l’avortement

Comme l’ont noté de nombreux militants anti-avortement, la fin de Roe n’est que le début d’une autre étape de leur mouvement.

« Si Roe est finalement renversé, ce n’est pas la fin du mouvement pro-vie, mais le début d’une nouvelle étape », a tweeté mercredi le président du Ethics and Public Policy Center Ryan T. Anderson. « Il est temps d’adopter des lois pour protéger les bébés, d’élaborer des politiques en faveur de la famille, de mettre en place des systèmes de soutien pour les femmes. Une grande partie de cela existe déjà et il est maintenant temps de passer au niveau supérieur. »

Comme Fox News l’a noté précédemment, la bataille n’est pas seulement politique. Les centres de grossesse et les organisations caritatives du Texas ont déjà commencé à expérimenter à quoi pourrait ressembler un monde post-Roe.

L’annulation de Roe ramènerait la loi sur l’avortement aux processus démocratiques parfois désordonnés qui influencent la loi de l’État. Dans les États bleus, cela signifiera probablement que l’on mettra fortement l’accent sur l’éducation du public et que l’opinion publique changera sur la question.

La Family Policy Alliance conservatrice a récemment lancé une campagne « After Roe » sur son site Web qui aide les visiteurs à identifier les lois de leur État. Il est également conçu pour les aider à se connecter avec leur conseil de politique familiale de l’État et à prendre des mesures sur la question. L’organisation affirme que le site proposera des moyens de s’associer à d’autres groupes anti-avortement comme la liste Susan B. Anthony et l’Association américaine des obstétriciens et gynécologues pro-vie.

Maria Peña tient un chapelet et signe devant un bâtiment abritant un avorteur à Dallas, le jeudi 7 octobre 2021. (AP Photo/LM Otero)

« Family Policy Alliance, en collaboration avec les conseils de politique familiale à travers le pays, est prêt à rivaliser avec l’industrie de l’avortement – et à gagner ! – pour chaque vie précieuse », a déclaré Craig DeRoche, président et chef de la direction de Family Policy Alliance.

Une grande partie des efforts des groupes anti-avortement représenteront une continuation de leurs efforts en cours : proposer une législation, informer les Américains et faire pression pour des changements. L’autre partie a indiqué qu’elle ne voulait pas abandonner, les démocrates poussant déjà une codification fédérale de Roe et l’idée que le président Biden devrait emballer les tribunaux.

Les défenseurs de l’avortement comme la représentante Ayanna Pressley, D-Mass., ont indiqué qu’ils continueraient à se battre sur la question indépendamment de ce que fait la Cour suprême.

« Nous n’arrêterons pas. Personne n’est libre tant que tout le monde n’est pas libre. Libérez l’avortement », a-t-elle déclaré lors d’un rassemblement à la Cour suprême.

Jeudi, Axios a rendu compte de l’orientation agressive que des groupes comme Planned Parenthood ont pour les mi-parcours de 2022.

« L’opportunité est que les gens sont enragés », aurait déclaré le président de Planned Parenthood, Alexis McGill Johnson. « Ce que nous avons vu au Texas et ce que les gens vont quitter [the Mississippi oral arguments with], est un niveau de rage que nous pourrions vivre dans un monde dans six mois – où nos enfants ont moins de droits que nous n’en avons actuellement. »

Elle a ajouté que la rage sera visible « dans les maisons d’État à travers le pays jusqu’en 2022 ».

Students for Life Action (SFLA), une organisation populaire active dans les 50 États, a déjà fait pression sur les législatures des États et a l’intention de prendre des mesures régnant sur les avortements chimiques. La pilule abortive devrait gagner en popularité car elle peut être postée aux femmes et administrée à distance.

Cette option a déjà fait l’objet d’un décret dans le Dakota du Sud. Il permet aux femmes de contourner le cadre clinique typique et devrait faire face à des obstacles avec de nouvelles restrictions. C’est aussi moins cher, mais a été critiqué par les groupes anti-avortement comme augmentant les risques importants de complications.

« Nous cherchons à introduire et à solliciter des votes par appel nominal en faveur du Life at Conception Act ou du Heartbeat Bill dans 15 États, des interdictions d’avortement chimique dans 8 États et soutenons les initiatives de vote pro-vie dans le Kentucky, au Kansas et, en attendant la certification, dans le Massachusetts », Le président de la SFLA, Kristan Hawkins, a déclaré à Fox News.

Elle a ajouté qu’ils « ciblent 26 États clés lors des élections primaires et générales avec notre projet de responsabilité pro-vie ».

« Et nous avons plus de 100 jours d’action prévus pour 2022 qui incluent des journées de lobbying, du porte-à-porte, des rassemblements et des contacts directs avec les électeurs. »