“Si Russell rejoint Mercedes, j’espère qu’il reviendra un jour chez Williams”

. s’est entretenu avec le PDG et directeur de l’équipe de Williams, Jost Capito, après la superbe performance de George Russell en première ligne pour l’équipe lors des qualifications pour le Grand Prix de Belgique.

Au milieu des rumeurs selon lesquelles Russell sera annoncé de manière imminente en tant que nouveau coéquipier de Lewis Hamilton pour 2021, Capito a discuté du plan de l’équipe pour sa gamme de pilotes et de la façon dont elle se prépare pour l’avenir après son rachat par Dorilton Capital l’année dernière.

RF : Cela fait un an que Williams a annoncé son rachat par Dorilton. Que s’est-il passé au cours de cette dernière année?

Capito : « Ce que j’ai trouvé, c’est une équipe vraiment bonne et motivée. C’était juste au cours des dernières années et des années précédentes, ils ont eu, je dirais, des défis sur le plan financier et n’ont pas pu faire l’investissement que d’autres équipes ont fait. Alors ils se sont mis sur le pied arrière. Et cela, bien sûr, a un impact sur les résultats.

« Maintenant, avec le changement de propriétaire, l’investissement a été réalisé. Mais encore, ce n’est pas que de l’argent – ​​l’argent ne vous fait pas gagner des courses. Je pense que quelques entreprises l’ont prouvé dans le passé. Il faut activer les investissements que l’on fait pour que ça marche, et surtout ensuite il faut faire travailler l’équipe et faire revenir l’équipe de ‘ouais, on est dixième et on a zéro point et c’est là qu’on est’ pour revenir à « non, nous voulons revenir au sommet » et les convaincre que nous pouvons le faire.

Russell a signalé les gains de Williams avec la Q3 au Red Bull Ring« Je suis vraiment surpris de tout ce que vous pouvez faire sans avoir, disons, des changements dramatiques ou majeurs sur la voiture. Ce que vous pouvez faire en activant l’équipe. Et être motivé pour être à nouveau compétitif.

RF : Comment priorisez-vous si vous souhaitez investir votre argent dans le développement de la voiture ou dans la construction de l’infrastructure de l’équipe ?

Capito : « C’est là que nous regardons ce que la Formule 1 devrait être à l’avenir et nous donnons également la priorité aux investissements de ce dont nous pensons que l’équipe a besoin à l’avenir. Ce n’est pas nécessairement ce dont nous avons besoin pour rattraper où en sont les autres équipes maintenant, c’est regarder au-delà de ce qui est nécessaire peut-être dans 10 ans et travailler là-dessus.

“Je pense que c’est aussi très motivant pour l’équipe elle-même que nous regardions au-delà de ce que nous pouvons faire pour l’année prochaine et que nous disions” où va la Formule 1 et que devons-nous faire pour être compétitifs au cours de la prochaine décennie ? “. “

RF : Williams va-t-il atteindre le plafond budgétaire dans un avenir proche ?

Capito : « C’est l’objectif. Je pense que l’objectif de la FIA et de la FOM est que tout le monde puisse atteindre le plafond budgétaire. Et donc s’ils veulent avoir un champ de bataille équilibré, alors tout le monde doit avoir les mêmes ressources. Et je pense qu’avec le plafond budgétaire qui diminue encore plus, cela permet à la plupart des équipes d’être au plafond budgétaire à l’avenir. »

Capito ne voit pas la nécessité d’étendre la grille au-delà de 10 équipesRF : Comment voyez-vous la place de l’équipe dans le sport ?

Capito : « Je pense que Williams est la seule véritable équipe indépendante. Et je pense que c’est une force et c’est très unique en Formule 1 en ce moment, et c’est une force avec laquelle s’associer. Nous n’avons pas besoin d’examiner quoi que ce soit d’autre. Nous pouvons nous concentrer uniquement sur notre marque. Et je pense que c’est un gros avantage pour toute grande entreprise qui veut se lancer dans le sport.

RF : La F1 devrait-elle avoir plus de 10 équipes ?

Capito : « Je pense que 10 équipes, c’est bien. Vous avez 20 voitures sur la grille, elles offrent un grand spectacle. Je pense que 10 équipes est la bonne chose. Vous avez l’espace dans le paddock et vous avez les bonnes courses pour cela. Je pense que c’est parfait.

Le champion de Formule E De Vries pourrait prendre la place de RussellRF : Il semble sûr à 99% que vous allez perdre George pour l’année prochaine. Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré qu’il avait déjà pris la décision. Alors, que pensez-vous de perdre un si méga talent ?

Capito : « Tout d’abord, si cela va vraiment arriver ou arrivera, ce n’est pas confirmé. Et je n’ai aucune confirmation. Il a pris une décision, mais je ne sais pas laquelle. Ça me va, j’ai une bonne relation avec Toto. Et s’il a pris sa décision, c’est bon. J’ai pris ma décision aussi.

“Mais dans ce cas, nous sommes dépendants de ce que Toto décide. Et j’espère qu’il décidera de prendre George parce que George est à un stade de sa carrière où il mérite de monter dans une voiture championne et nous ne sommes pas encore en mesure de le faire. Et j’espère que dans quelques années il reviendra car il veut redevenir champion du monde et il pourra l’obtenir avec nous ! Donc, on ne sait jamais.

RF : Wolff a-t-il parlé de Nyck de Vries ?

Capito : « Je ne lui parle pas vraiment de pilotes parce que je veux qu’il soit très clair, et je pense qu’il est très clair, que Williams peut prendre notre propre décision et nous prenons la décision sur les pilotes. Bien sûr, je regarde différents pilotes et Nyck de Vries est un [Formula E] champion du monde à coup sûr. Ce serait stupide de ne pas l’avoir dans la liste des pilotes potentiels, donc. Mais il n’est pas le seul, bien sûr.

RF : Chercheriez-vous un pilote en dehors du paddock de Formule 1 ?

Capito : “Je n’exclurais rien à ce stade, ni personne à ce stade.”

Analyse: Comment Russell a devancé Hamilton pour mettre une Williams au premier rang – sur un jeu de pneus usésRF : Souhaitez-vous reprendre Valtteri Bottas ?

Capito : « Reprendre Valtteri ne serait pas stupide, comme ce ne serait pas stupide d’avoir quelqu’un d’autre. Je pense qu’à l’instant comme avant, il est décidé que George part. Je ne suis pas dans la position et je ne veux parler à personne en détail.

RF : Et Nicholas Latifi, tu le garderais ?

Capito : « Nicolas fait un excellent travail. Et il y a bien sûr des discussions en cours, mais il nous a impressionnés cette année et il va de mieux en mieux. Et l’équipe l’aime bien, il travaille bien avec l’équipe. Je pense donc qu’il a de bonnes chances de rester.

RF : Ce n’est un secret pour personne qu’il apporte un budget. Vous avez besoin de ce budget pour l’avenir?

Capito : « Non, nous ne le faisons pas. Nous avons été très clairs sur le fait que nous n’avions pas besoin de chauffeurs payants. Nous n’avons pas besoin de chauffeurs pour payer pour conduire pour nous. Bien sûr, il existe différents pilotes, qui viennent avec un certain parrainage et une association avec des sponsors. Bien sûr, cela ne fait pas de mal, mais ce n’est pas la priorité dans la prise de décision. La priorité est d’avoir le bon pilote pour faire avancer l’équipe.

Russell a pris la deuxième place du GP de Belgique écourtéRF : Quand Williams sera-t-il dans une position où vous pourrez réellement trouver quatre points puis des podiums sans avoir besoin de telles conditions ?

Capito : « C’est difficile à dire. Disons que l’année prochaine avec la nouvelle voiture, personne ne sait quelles seront les voitures [like]. Espérons que nous offrirons une surprise positive avec le premier test, puis le début de la saison.

“Mais je pense que les équipes qui ont une très bonne voiture cette année sont mieux placées pour faire une très bonne voiture pour l’année prochaine avec le nouveau règlement que l’équipe qui a l’une des voitures les plus lentes. Mais nous travaillons dur. Je pense que nous avons beaucoup changé, avec l’arrivée de FX et [him].

« Je pense que nous avons de très bons ingénieurs et je suis convaincu que nous pouvons avoir une voiture qui, si elle n’est pas tout de suite au milieu de terrain, peut être développée au cours de la saison pour être au milieu de terrain. Et puis il faut y aller étape par étape. »

