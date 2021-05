Si Samsung fabriquait un écran intelligent, l’achèteriez-vous?

La tentative de Samsung de créer un haut-parleur intelligent n’a pas abouti près de trois ans plus tard, mais cela n’empêche pas l’entreprise d’explorer la catégorie. MySmartPrice a trouvé un dépôt de brevet Samsung pour un design d’écran intelligent qui est inhabituellement plausible.

Le concept Samsung ressemble beaucoup à l’écran intelligent de Lenovo et adopte le même concept de base que les appareils similaires: vous utiliseriez des commandes vocales pour contrôler l’appareil et obtenir des commentaires audiovisuels via l’écran ou le haut-parleur. Le brevet suggère que vous pouvez faire pivoter l’écran sur le côté pour obtenir le contenu en mode vertical – une nouveauté relative dans cette catégorie.

Il n’y a aucune garantie que Samsung expédiera jamais un écran intelligent comme celui-ci. Les brevets sont des explorations d’idées, pas nécessairement des feuilles de route de produits. La société a déposé le brevet pour la première fois auprès de l’OMPI en août 2020 et n’a manifestement pas été pressée de le commercialiser.

Il peut y avoir des raisons d’obtenir un écran intelligent Samsung par rapport aux alternatives d’Amazon, Google et autres. L’entreprise a un talent pour le design et peut se vanter de disposer de fonctionnalités matérielles ou logicielles qui l’aident à se démarquer du lot. Vous pouvez vous attendre à une intégration étroite avec les téléphones Galaxy et d’autres parties de l’écosystème Samsung.

Et non, nous ne compterions pas sur Samsung pour utiliser Bixby. Samsung ne s’appuie pas autant sur son assistant d’intelligence artificielle souvent critiqué ces jours-ci, et la coopération croissante de l’entreprise avec Google suggère qu’elle pourrait utiliser Assistant plutôt qu’une solution interne. Dans l’état actuel des choses, le statut de vaporware du Galaxy Home rend la technologie vocale standard plus viable – si Samsung ne peut pas sortir un appareil Bixby uniquement audio en temps opportun, un écran intelligent est d’autant moins probable.