“Si tout va bien, Pau Gasol jouera contre le Real Madrid”

04/10/2021

Allumé à 00:25 CEST

.

L’entraîneur du Barça, Sarunas Jasikevicius, a déclaré ce vendredi la présence de Pau Gasol dans le classique Endesa League dimanche prochain contre le Real Madrid que le pivot “jouera si tout va bien”.

Le technicien a fait remarquer que ils iront “au jour le jour et sans réfléchir très loin” sur la présence de Gasol dans les jeux. «C’est le plan que j’aime et maintenant je ne sais pas comment il va se lever demain», a-t-il commenté. Jasikevicius le jour où le joueur de Sant Boi a de nouveau porté le maillot du Barça.

Interrogé sur la façon dont il a vu le centre du Barça lors de son premier match en deux ans, Jasikevicius a commenté qu’il vu “bon” combinant des actions “incroyables” avec d’autres dans lesquels il manquait de «rythme et de timing».

Jasikevicius a dit que Les débuts de Sant Boi ont été “les plus positifs” du match que son équipe a perdu contre le Bayern Munich et qui est “une excellente nouvelle pour le Barça et importante pour le club” qu’il est de retour sur le terrain en compétition.

Le technicien a souligné que a “le sentiment” d’avoir “un grand joueur” dans son équipe ce qui est “très bien” mais avec lequel ils doivent aller “petit à petit”.

“Il va s’améliorer sans aucun doute mais il ne faut pas oublier que c’est un homme de 40 ans qui est arrivé dans l’un des matchs les plus difficiles de l’Euroligue contre un adversaire qui a très bien joué et avec beaucoup de physique”expliqua le technicien.

Les propos de Jasikevicius envers certains des autres joueurs qui n’ont pas pu mener leur équipe à la victoire lors du dernier match de la phase régulière de l’Euroligue n’étaient pas si élogieux.

“Nous devons mettre les batteries et nous espérons que les joueurs le comprennent. Il y avait des gens qui avaient besoin de ce match et qui n’ont pas profité de l’occasion, comme d’habitude », a déclaré l’entraîneur.

Jasikevicius minimisé le rival en quarts de finale et le fait que s’ils jouent contre le Zenit Saint-Pétersbourg, ils peuvent avoir le public contre lui.

“Nous devons nous soucier de nous-mêmes, mettez les batteries et soyez plus salauds, car dans un play-off à cinq matchs en être un vaut plus que de la tactique », a déclaré l’entraîneur.