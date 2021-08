Si TSMC augmente le prix de ses puces, les iPhones pourraient ne pas être les seuls produits Apple à connaître une petite hausse de prix

in

Hier, nous avons appris que le fournisseur de puces Apple TSMC était sur le point d’augmenter le prix du silicium utilisé dans les iPhones. On pense que cela pourrait, à son tour, avoir un impact sur le prix que nous payons pour ces iPhones, à commencer par la prochaine gamme iPhone 13. C’est une mauvaise nouvelle pour les clients qui cherchent à se procurer un nouvel iPhone, mais cela pourrait être pire que cela. La majorité des produits Apple pourraient également connaître des hausses de prix.

La chose importante à retenir à propos de TSMC est qu’il fabrique beaucoup de puces pour Apple, pas seulement les puces de la série A qui entrent dans les iPhones. TSMC produit les puces qui entrent dans les iPad d’Apple, tandis que les puces de la série M qui alimentent les nouveaux Mac sont également construites par TSMC.

Il y a plus, aussi. Les montres Apple fonctionnent sur du silicium construit par TSMC, sans parler de l’Apple TV. Même HomePod mini pourrait ne pas être à l’abri de ce que DigiTimes pense être une hausse du prix des puces pouvant atteindre 5%. C’est le prix que TSMC facture à Apple, son plus gros client, bien sûr. Nous ne savons pas quelle part de cette augmentation de prix sera répercutée sur les clients, voire pas du tout.

DigiTimes pense cependant qu’Apple répercutera au moins une partie des coûts supplémentaires. Si cela est exact, nous devrions nous attendre à ce que l’iPhone 13 coûte plus que les 799 $ de l’iPhone 12, bien que l’augmentation soit probablement relativement faible. Même si Apple a répercuté la totalité de l’augmentation de 5%, cela concerne le prix de la puce elle-même, et non l’ensemble de l’appareil.

Ne vous attendez pas à ce qu’Apple ajoute 100 $, c’est ce que je dis. Les rapports de l’année dernière indiquaient que le chipset A14 Bionic coûtait environ 40 $ par appareil, donc une augmentation de 5% ne serait que d’environ 2 $.

Ce sera, bien sûr, une histoire similaire pour le reste des produits Apple. Sauf que tous les appareils n’utilisent pas de puces aussi coûteuses que celle utilisée par l’iPhone le plus récent et le plus performant. Les Mac sont peut-être une histoire légèrement différente, mais nous savons déjà que les puces de la série M sont des versions modifiées des puces de la série A que nous voyons depuis des années. Encore une fois, d’énormes augmentations de prix semblent hautement improbables.

Avec la nouvelle tarification de TSMC qui ne devrait entrer en vigueur qu’en janvier, il est probable qu’Apple prendra de l’avance et modifiera le prix des nouveaux produits dès maintenant, à commencer par l’iPhone 13. Si tel est le cas, nous pouvons nous attendre à des réponses dans un délai de semaines – l’iPhone 13 devrait être annoncé à la mi-septembre, après tout.

Quel que soit le prix, nous pouvons tous convenir que les nouveaux iPhones seront les meilleurs iPhones de tous les temps, et que les prix augmentent ou non, ils se vendront toujours bien.

Sauf pour l’iPhone 13 mini, peut-être !

