Si Twitter est un « droit de l’homme », pourquoi censure-t-il ? 10z viral

Comment une entreprise peut-elle considérer son produit comme un droit humain si elle va ensuite de l’avant et refuse son accès aux autres ? Cette question affligerait actuellement Twitter si le géant de la Big Tech avait ne serait-ce qu’un minimum de conscience de soi.

Twitter a récemment été interdit au Nigeria après que le site a supprimé un tweet de l’ancien dictateur du pays devenu président Muhammadu Buhari et a temporairement suspendu son compte. Le tweet incriminé aurait dit: «Beaucoup de ceux qui se conduisent mal aujourd’hui sont trop jeunes pour être conscients des destructions et des pertes de vies humaines survenues pendant la guerre civile nigériane. Ceux d’entre nous dans les champs depuis 30 mois, qui ont traversé la guerre, les traiteront dans la langue qu’ils comprennent. Twitter a affirmé que le message « enfreignait les règles de Twitter » et a supprimé le tweet tout en mettant Buhari en mode lecture seule de 12 heures.

En colère contre la censure, Buhari a décidé d’interdire la plate-forme de tout son pays, bloquant l’accès au réseau et menaçant de poursuivre quiconque ne s’y conformerait pas. Il a déclaré que cette décision n’était pas simplement une réaction à sa brève suspension de Twitter, mais plutôt une poussée plus large pour lutter contre la désinformation de la plate-forme. Cette décision, cependant, est une nette pression contre la liberté d’expression du gouvernement nigérian.

Twitter est passé à l’action, tweetant sur l’importance d’un “Internet libre et ouvert” en tant que “droit de l’homme essentiel”, le message étant que l’impossibilité d’accéder à Twitter violait ledit droit.

Nous sommes profondément préoccupés par le blocage de Twitter au Nigeria. L’accès à l’Internet gratuit et #OpenInternet est un droit humain essentiel dans la société moderne. Nous travaillerons pour rétablir l’accès pour tous ceux au Nigeria qui comptent sur Twitter pour communiquer et se connecter avec le monde. #KeepitOn – Politique publique Twitter (@Policy) 5 juin 2021

C’est une position vraiment intéressante d’une entreprise qui a très publiquement censuré le contenu de ses utilisateurs, notamment en supprimant des dizaines de milliers d’utilisateurs avec le président de l’époque, Donald Trump, en janvier.

Pour ce que Twitter appelle un droit de l’homme, le géant de la technologie est bien sûr sélectif sur qui il permet d’utiliser sa plate-forme et ce qu’il permet de publier. Il applique de manière sélective les règles entourant l’incitation à la violence et se livre de manière flagrante à la discrimination par le biais de la censure. Il a censuré la mention de l’ordinateur portable de Hunter Biden tout en permettant aux canulars et aux théories du complot de se propager à propos de Trump. Il a mis fin à la discussion sur les problèmes de vaccin et les questions sur les masques ; les seuls médecins dont les opinions comptaient étaient ceux qui étaient d’accord avec la position de Fauci ce jour-là. Si vous pensez que les élections de 2016 ont été truquées, vous êtes libre de tweeter à votre guise, mais la mention de la fraude électorale de 2020 n’est pas tolérée.

Twitter prendre position contre un chef d’État menaçant sans subtilité son peuple de violence pour dissidence et luttant contre les violations de la liberté d’expression dans les pays oppressifs serait une bonne position pour l’entreprise technologique – si c’est réellement ce que l’entreprise a fait. Si Twitter se souciait vraiment d’un accès libre et gratuit à Internet, il n’utiliserait pas son site à condition d’avoir une politique appropriée. Si l’interdiction des dictateurs violents était une priorité, l’ayatollah aurait perdu son compte, pas Trump.

La liberté d’expression est un droit humain, un droit qu’aucun gouvernement ou plate-forme monopolistique ne devrait être en mesure de supprimer. Ceux qui bafouent les règles pour continuer à exercer ce droit au Nigeria sont courageux. Si Twitter se souciait vraiment de protéger les droits de l’homme, il commencerait en interne et cesserait sa censure arbitraire des idées qu’il n’aime pas.

Paulina Enck est stagiaire au Federalist et actuellement étudiante à l’Université de Georgetown à la School of Foreign Service. Suivez-la sur Twitter à @itspaulinaenck