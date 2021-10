« Si Tyson Fury prend sa retraite maintenant, je serais heureux comme l’enfer »

Tyson Fury a été invité à envisager de prendre sa retraite car « il n’a plus rien à prouver » après des victoires convaincantes contre Deontay Wilder et Wladimir Klitschko.

Le «Gypsy King» a éliminé Wilder à Las Vegas pour la deuxième fois plus tôt ce mois-ci pour conserver son titre WBC des poids lourds.

Frank Micelotta/FOX

Fury et Wilder ont livré un classique de tous les temps

Fury, double champion du monde, n’a jamais perdu ses ceintures à l’intérieur du ring et revendique également une victoire dominante sur Klitschko à partir de 2015 pour laisser son héritage assuré.

Ce qui reste ensuite devient un peu plus trouble, avec un combat proposé contre Anthony Joshua qui tombe en été et un combat proposé contre Dillian Whyte évoqué.

Oleksandr Usyk détient actuellement les titres mondiaux WBA, WBO et IBF et un combat pour le titre incontesté avec Fury ne pourrait avoir lieu qu’après que l’Ukrainien ait affronté Joshua pour la deuxième fois.

Cependant, le nutritionniste George Lockhart pense que le joueur de 33 ans pourrait prendre sa retraite dès maintenant s’il le souhaite et se contenter du travail qu’il a amassé sur le ring.

@lockloadedmma (Instagram)

Lockhart (entouré) était un membre clé de Team Fury

@lockloadedmma (Instagram)

Fury et Lockhart s’embrassent lors d’une fête au bord de la piscine à Las Vegas

Lockhart, qui est un nutritionniste de premier plan pour plusieurs grands noms du MMA et a travaillé avec Conor McGregor, a été chargé d’aider Fury à jeter pierre après pierre dans sa quête pour regagner les titres des poids lourds.

Et après avoir vu son ami proche et client atteindre ses objectifs, l’ancien Marine se contenterait de voir Fury partir au coucher du soleil avec sa famille.

Lockhart, s’adressant au principal détaillant de café Coffee Friend, a déclaré : « Si Tyson prend sa retraite maintenant, je serais très heureux car il n’a plus rien à prouver – qui lui reste-t-il à combattre ?

«AJ vient de se faire battre, Tyson vient de mettre KO le puncheur le plus dangereux. Usyk peut-être. Mais le fait est que vous êtes alors attiré.

@lockloadedmma (Instagram)

L’ancien Corps des Marines a aidé Fury à perdre 140 livres de graisse

Fury pourrait affronter Usyk pour unifier la division des poids lourds après avoir renversé Wilder dans leur combat de trilogie

« Vous avez battu Usyk, mais il y a ensuite Dillian Whyte. Et s’il ne combat pas Dillian, tout le monde dit qu’il esquive Dillian Whyte.

«C’est sans fin parce que personne ne prend jamais sa retraite et a une situation où tout le monde s’accorde à dire qu’il était le meilleur des meilleurs et il n’esquive personne – il y a toujours quelqu’un d’autre qu’ils veulent que vous combattiez, le prochain obstacle.

« Le fait est que Tyson n’a plus rien à prouver, il est sans aucun doute le meilleur de son époque – il a battu Klitschko – le plus long champion en titre ; Wilder le – le perforateur le plus dur.

«Ça ne va pas mieux que ça. Il est très rare de voir un champion poids lourd invaincu l’emporter. J’espère donc que Tyson le fera.