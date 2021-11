« Si une équipe a mérité les trois points, nous le sommes »

28/11/2021 à 23:56 CET

Julen Lopetegui, entraîneur de Séville, a regretté la défaite de son équipe face au Real Madrid (2-1) alors qu’ils ont joué « un grand match & rdquor; et considérait que si l’un d’eux méritait « les trois points & rdquor; c’était eux.

« Je reste avec un goût amer, comme toute l’équipe car nous n’avons pas mérité d’être vaincusJe pense même que si une équipe a mérité les trois points, c’est bien nous. Mais le football est ce qu’il a, et plus encore dans ce domaine. Il ne suffit pas de dominer 75 minutes et de rater des occasions & rdquor;, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

«Ils ont les meilleurs joueurs du monde à tous les postes, au cours des 15 dernières minutes, nous ne sommes pas sortis beaucoup, mais sans avoir d’occasions claires. La punition est excessive. Nous sommes tristes et blessés, mais également conscients que nous avons joué un grand jeu & rdquor;, grand.

« Bien sûr, on peut faire plus car cela ne nous est pas parvenu. Nous faisons beaucoup d’efforts, mais parfois cela ne fonctionne pas ici. Quand tu as Madrid avec le pied du cou, tu dois serrer & rdquor;, a-t-il complété.

Un Lopetegui qui a souligné l’usure de son équipe : « On est venu pour eux et on a fait un gros effort physique et peut-être qu’au final on a un peu payé, mais on n’a jamais perdu de commande et ils n’en ont guère eu. toutes les chances de marquer clairement. On s’est fait des mérites pour ne pas laisser vide & rdquor;, a-t-il déclaré.

L’entraîneur de Séville n’a pas donné son avis sur le penalty que Sevilla de Alaba proteste contre Ocampos puisqu’il ne pouvait pas le revoir : «Je n’ai pas vu le jeu de pénalité. Ils me disent tous que c’est une sanction claire, j’sais pas mais j’fais confiance aux gens qui m’en ont dit beaucoup et Ocampos insiste sur le fait que c’est une pénalité. Tout ce qui aurait pu arriver contre aujourd’hui est arrivé & rdquor;, a-t-il commenté.

Enfin, il a défendu le Marocain Bono après sa faute dans le but du Français Karim Benzema : « Bono nous a sauvé de nombreuses fois. C’est un bastion dans l’équipe, un garçon extraordinaire et il a commis une erreur dont il est conscient & rdquor;, a-t-il conclu.