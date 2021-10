Si vos pieds enflent et que vos jambes ou vos varices vous font mal, ce masseur de jambes est fortement réduit sur Amazon | La vie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Pieds gonflés, mollets qui pèsent comme du plomb, varices, cuisses chargées… Soulagez tous les inconforts avec ce masseur complet pour presque tout le corps.

Les jambes souffrent de notre mode de vie sédentaire, du fait de passer trop de temps debout, voire du stress et de l’anxiété. Il a été démontré que le massage soulage la douleur, l’enflure et la sensation de lourdeur.

est Le masseur de jambes RENPHO bénéficie d’une réduction de 25%, et cela ne coûte que 89,99 euros, avec la livraison gratuite d’Amazon en une journée. Vous économisez 30 euros.

Il est important de savoir qu’il est un masseur complet des jambes qui masse en même temps pieds, mollets et cuisses, automatiquement.

Masseur pieds, cuisses, mollets et bras pour seulement 89,99 euros

Vous n’avez pas besoin de passer manuellement le masseur à différentes parties du corps, car il est composé de quatre pièces qui massent les deux jambes complètes en même temps, gain de temps et efficacité accrue.

Les cuissardes peuvent également être portées sur les bras, si vous souhaitez les détendre.

Les Le masseur de jambes RENPHO utilise la compression d’air qui gonfle et dégonfle les pièces que vous mettez sur vos jambes, produisant un massage agréable qui soulage la douleur, améliore la circulation sanguine et aide à réduire l’œdème, le RLS (syndrome des jambes sans repos) et les varices.

Merci à votre 6 modes de fonctionnement et 4 intensités de massage, s’adapte à toutes sortes de besoins et de maux.

Il est commodément actionné avec une télécommande.

Les pièces sont ajustées avec du velcro à n’importe quelle taille de pied, tandis que le masseur de mollet a un diamètre maximum de 62 centimètres et le masseur de cuisse/bras, 85 centimètres.

Pour éviter la surchauffe, il dispose d’un système de sécurité qui éteint le masseur après 20 minutes d’utilisation.

C’est un produit très apprécié sur Amazon, car il a un score moyen de 4,5 étoiles dans plus de 8 000 avis d’acheteurs.

