Si votre ancien téléviseur est trop lent, cette Android TV Box le résoudra pour seulement 28 euros | La technologie

Vous souhaitez bénéficier de tous les avantages d’une Smart TV mais sans acheter une nouvelle TV ? Et bien, profitez-en pour moins de 30 euros avec cette Android TV Box.

Les téléviseurs intelligents sont devenus l’option préférée de beaucoup d’entre nous car ils nous permettent de profiter des avantages des systèmes d’exploitation comme Android sur grand écran, sans parler du nombre d’applications et de plateformes de streaming qu’ils nous proposent.

Cependant, vous avez peut-être un téléviseur qui fonctionne parfaitement et vous ne souhaitez pas en acheter un autre, mais vous aimeriez profiter Netflix, Disney+, Prime Video et HBO sur grand écran. Eh bien, maintenant vous le pouvez avec cette Android TV Box, qui vous coûte moins de 30 euros et qui vous l’envoie gratuitement depuis l’Espagne.

Obtenez cette Android TV Box pour moins de 30 euros !

Il s’agit d’une Android TV Box dont le prix varie en fonction des accessoires que vous choisissez : vous pouvez l’acheter seule, avec un clavier sans fil, avec une télécommande à commande vocale ou avec plus d’espace de stockage, mais toujours Ils vous l’enverront gratuitement depuis l’Espagne dans trois jours.

Cette Android TV Box fonctionne avec le système d’exploitation Android 10, afin que vous puissiez profiter des meilleures fonctions et applications Android sur votre téléviseur, le système préféré de beaucoup pour fonctionner sur une Smart TV. Il suffit de les télécharger depuis le Google Play Store, inclus dans l’interface.

Cela dépend du modèle que vous choisissez, a entre 2 Go et 4 Go de RAM et au moins 16 Go de stockage vous pouvez donc télécharger vos applications et plateformes préférées pour en profiter sur grand écran : Netflix, Disney +, Movistar +, HBO, Prime Video, YouTube ou Spotify, entre autres.

Prend en charge les résolutions les plus élevées telles que 1080P, 4K, et vous pouvez y connecter toutes sortes d’appareils : a HDMI, AV, Ethernet, port USB et même un emplacement pour carte TF, vous pouvez donc étendre l’espace de stockage ou regarder des vidéos sur votre téléviseur à partir de n’importe quel appareil.

Aussi vous pouvez connecter votre téléphone portable via Bluetooth et utiliser la fonction de partage d’écran pour diffuser sur grand écran tout ce que vous regardez ou faites sur votre téléphone, comme des jeux, des vidéos, des photos ou de la musique.

Une Android TV Box simple mais très utile pour apporter le meilleur de la Smart TV à votre téléviseur sans dépenser trois chiffres sur un nouveau téléviseur. N’oubliez pas : il vous coûte moins de 30 euros sur Aliexpress, ils vous l’envoient gratuitement depuis l’Espagne et vous le recevez en trois jours.

