Si votre compte Gmail est inondé de spam, cette astuce est pour vous – .

Au cours de l’année écoulée, alors que la pandémie de coronavirus se prolongeait, j’ai commencé à remarquer quelque chose qui se passait dans la boîte de réception de mon compte Gmail – un phénomène attribuable aux spécialistes du marketing qui ont apparemment ressenti une frénésie encore plus grande pour faire passer leurs messages, tout en ayant peut-être l’impression d’en avoir plus. public captif que jamais grâce à des situations de travail à domicile. Eh bien, je suis peut-être plus lié à mon courrier électronique qu’à aucun moment de ma vie professionnelle à cause de la situation actuelle, mais cela ne signifie pas que je me suis passivement résigné au flot de spams indésirables et de courriels froids qui ont afflué. dans mon compte Gmail et continuez à le faire. M’inscrire et m’abonner à diverses listes de diffusion est particulièrement ennuyeux. Inutile de dire que j’ai marqué les messages comme spam avec un abandon sauvage et indompté au cours de ces derniers mois, et mon seuil de tolérance pour savoir si je marque ou non un message comme spam dans Gmail continue de diminuer.

Cela dit, j’ai récemment appris un peu de piratage Gmail qui vous donnera un aperçu des entreprises qui transmettent vos données, comme votre adresse e-mail, à des tiers qui commencent à vous spammer avec des messages. Cela ne mettra pas immédiatement un terme au spam qui obstrue votre boîte de réception Gmail, mais c’est un début – et vous pourrez toujours prendre des mesures ciblées par la suite. Voici ce que vous devez faire:

La prochaine fois que vous devez laisser votre e-mail à une entreprise, par exemple lorsque vous achetez un produit et que vous recevez ces invites lancinantes qui vous demandent de laisser votre e-mail et de créer un compte, ce que vous allez faire est de taper votre adresse e-mail. d’une manière légèrement différente de la normale. Ainsi, lorsque vous commencerez à recevoir du spam envoyé à cette adresse e-mail légèrement décalée, vous serez en mesure de déterminer quelle entreprise distribue vos données bon gré mal gré.

Au lieu de saisir votre adresse e-mail comme d’habitude, ajoutez un symbole plus (+) ainsi qu’une sorte d’identifiant unique après votre nom – mais avant le symbole @. Ce qui transformerait cet e-mail (johndoe@gmail.com) en quelque chose comme:

johndoe+instagram@gmail.com

J’ai inscrit «instagram» après le signe plus, pour deux raisons. Premièrement, Gmail ignore tout ce qui se trouve après le signe plus dans un e-mail, tout en le transmettant à «johndoe» dans ce cas. Deuxièmement, j’ai choisi «instagram» dans l’exemple d’adresse e-mail ci-dessus, car l’idéal est de trier de «marquer» ces e-mails avec les applications et les services que vous souhaitez signaler pour examen. Si quelque chose arrivait à votre compte Gmail marqué avec cette adresse spécifique dans le champ «À:», par exemple, cela vous indiquerait que l’expéditeur a obtenu votre adresse d’Instagram.

Vous pouvez apporter de petites modifications à ce sujet, pour varier les fausses adresses e-mail que vous laissez, dans le but de déterminer qui donne votre adresse. C’est un peu comme ce que font les célébrités, au fait, quand elles «divulguent» différents potins à leurs amis, puis elles s’assoient et regardent pour voir quelle version de celui-ci est divulguée, à son tour, aux tabloïds. Au lieu d’un signe plus comme nous l’avons utilisé ci-dessus, vous pouvez également insérer un point dans votre adresse Gmail – c’est parce que Gmail ignore les périodes de livraison du courrier, ce qui signifie que les messages envoyés à johndoe@gmail.com et john.doe@gmail.com le seront aller au même destinataire.

Une fois que vous êtes devenu habile à «marquer» toutes ces adresses e-mail, malheureusement, vos options pour ce qu’il faut faire lorsque le spam commence à arriver sont encore minces. Si vous habitez aux États-Unis, vous pouvez essayer de le signaler à la FTC. Résidents de l’Union européenne, vous déposerez votre plainte auprès du bureau du commissaire à l’information. Vous pouvez également emprunter la voie éprouvée consistant à nommer et à humilier ces entreprises sur les réseaux sociaux – qui sait, suffisamment de tweets, et tout peut arriver. Mais, encore une fois, cette méthode ci-dessus vous permet au moins de savoir qui sont la ou les parties fautives, et c’est un début.

