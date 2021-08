Si votre iPhone 12 a des problèmes de son, maintenant Apple le résout gratuitement | La technologie

in

Apple lance un programme mondial pour les iPhone 12 ou iPhone 12 pro qui ont une série de problèmes de son.

Lorsque vous investissez dans un appareil avec le prix et les fonctionnalités d’un iPhone, vous vous attendez à ce qu’il soit pratiquement parfait, dans un appareil qui vous durera quelques années pour éviter d’avoir à refaire un investissement économique de cette taille, mais comme dans la technologie , non il n’y a rien d’infaillible.

Apparemment, un ensemble d’iPhone 12 et d’iPhone 12 Pro est confronté à des problèmes différents dans les haut-parleurs, ce qui a été reconnu par Apple qui a déclaré que “certains de ces appareils concernés peuvent rencontrer des problèmes de son en raison d’un composant qui pourrait échouer sur le module récepteur ».

Ce problème qui affecterait un très faible pourcentage d’appareils iPhone 12 et iPhone 12 Pro serait ces téléphones fabriqués entre octobre 2020 et avril 2021. Plus précisément, le problème de son que vous devriez rencontrer est lorsque le téléphone n’émet pas de son du récepteur lorsque des appels sont passés ou reçus.

Il est à noter que ce programme ne s’applique qu’à l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro, donc le reste des modèles comme l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 pro Max n’ont pas ce composant. Ils précisent également que le programme couvre les appareils iPhone 12 ou iPhone 12 pro concernés pendant deux ans après la première vente du terminal.

Si votre appareil est concerné, il sera d’abord examiné avant d’effectuer le service pour vérifier qu’il est éligible à ce programme. Pour ce faire, trois options s’offrent à vous : trouver un fournisseur de services agréé Apple, prendre rendez-vous dans un magasin Apple ou contacter l’assistance Apple.

Avant de prendre votre appareil vous devez faire une sauvegarde de l’iPhone dans iCloud ou sur votre ordinateur. Si votre appareil présente des dommages qui affectent sa capacité de réparation, comme un écran cassé, vous devez le réparer.

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter la page officielle de ce programme qui fonctionne dans le monde entier.