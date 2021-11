Si votre téléphone se charge lentement, ce sont peut-être les raisons | La technologie

La charge rapide est l’une des meilleures innovations des téléphones mobiles, même si elle ne fonctionne pas toujours comme elle le devrait, et en fait, elle peut cesser de fonctionner pour diverses raisons.

Lors de l’utilisation de la charge rapide de notre appareil, l’expérience devrait être la suivante : connectez le câble et laissez le smartphone remplir sa batterie le plus rapidement possible. Ce qui se passe, c’est que ce n’est pas toujours le cas et, dans ces moments-là, vous devez vérifier pourquoi il ne se charge pas rapidement.

Les erreurs peuvent être nombreuses, mais nous allons prendre en compte les plus courantes. Bien sûr, si votre erreur n’apparaît pas sur la liste, il est possible que le téléphone ait un problème plus important et que vous deviez recourir à la garantie du terminal, bien que si ce temps est écoulé, votre truc serait d’aller dans un spécialiste atelier de réparation.

Port de charge sale

Voyons, les téléphones portables sont généralement dans des poches et celles-ci accumulent de la saleté. Cette saleté finit par s’incruster à l’intérieur des différents trous de l’appareil mobile. Il est possible que ces saletés se bouchent et empêchent le câble d’entrer en contact dans les zones nécessaires au démarrage de la charge.

Port de charge endommagé

Forcer ce port de charge en tirant ou en débranchant le câble dans le mauvais sens peut le détériorer. Et, en fait, c’est quelque chose qui arrive régulièrement. Dans ces cas, il est préférable d’arrêter de forcer ce port et d’essayer d’utiliser d’autres formes de recharge telles que le sans fil ou de prendre le mobile en réparation.

Utilisation d’un câble de charge non pris en charge

De nombreux fabricants exigent la combinaison d’un câble et d’un chargeur pour une charge rapide. OnePlus est l’un de ces fabricants et, plusieurs fois, lorsque le mobile est connecté pour charger s’il n’est pas avec le chargeur d’origine, la charge rapide ne se produira pas. Il faut donc être attentif pour que ce type de charge avance.

L’optimisation de la charge est activée

Certaines entreprises de téléphonie mobile ont commencé à intégrer des technologies de charge dont la fonction principale est de désactiver la charge rapide afin d’économiser le stress de la batterie. Samsung est l’une de ces sociétés, donc si vous voyez que votre appareil ne se charge pas et est en parfait état, vous pouvez avoir cette option activée.

Utiliser le téléphone pendant le chargement

Il existe des situations dans lesquelles l’appareil ne peut pas être laissé au repos pendant la charge, mais il se peut que, parce qu’il demande une certaine performance, l’appareil ne puisse pas se charger à la vitesse qu’il devrait. C’est parce qu’il télécharge beaucoup plus rapidement qu’il ne télécharge.