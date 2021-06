Si vous achetez un haut-parleur Bluetooth le Prime Day, ce doit être celui-ci

in

Certaines des recherches Prime Day les plus populaires cette année concernent les haut-parleurs Bluetooth, et nous pouvons attester du fait qu’Amazon a réduit des centaines d’excellents appareils dans cette seule catégorie. Certains proviennent de marques sans nom dont vous n’avez jamais entendu parler, tandis que d’autres utilisent des haut-parleurs plus haut de gamme qui coûtent toujours un joli centime. Il existe même une tonne de bonnes affaires sur les enceintes intelligentes Echo parmi les meilleures offres d’appareils Prime Day Amazon. Cependant, à mon avis, la meilleure offre d’enceintes Bluetooth en cours est celle-ci sur le Bose SoundLink Revolve.

Bose est bien connu dans l’industrie audio pour fabriquer certains des meilleurs haut-parleurs Bluetooth. Le plus grand SoundLink Revolve+ de la société est l’un de nos meilleurs choix de grands haut-parleurs, tandis que son SoundLink Micro est l’un de nos petits interprètes portables préférés. Le SoundLink Revolve standard se situe entre les deux en termes de prix et de performances, et cette remise Prime Day en fait le meilleur rapport qualité-prix.

Le Bose SoundLink Revolve est un excellent haut-parleur intelligent à utiliser, que vous soyez à l’intérieur ou à l’extérieur. Il peut être associé à un autre haut-parleur Revolve pour former une paire stéréo, qui peut totalement vous immerger dans une couverture de son magnifique lorsque vous êtes dans votre salon ou votre chambre. Si vous êtes à l’extérieur lors d’une fête au bord de la piscine ou d’un pique-nique, l’appariement stéréo aide à maintenir la fête (fort) avec sa couverture sonore à 360 degrés.

Les bons haut-parleurs Bluetooth doivent être portables, ce qui signifie qu’ils peuvent fonctionner sur batterie, et les bons haut-parleurs Bluetooth doivent avoir une certaine forme de résistance à l’eau afin qu’ils puissent être utilisés dans les éléments. Le SoundLink Revolve coche les deux cases ici, avec une grande batterie intégrée qui dure jusqu’à 12 heures sur une seule charge. Il est également doté d’une résistance à l’eau IPX4, vous n’avez donc pas à vous soucier des éclaboussures accidentelles ou des averses de pluie. Il est doté d’un corps en aluminium sans couture et a fière allure en Triple Black ou Lux Gray.

Contrairement à de nombreux autres haut-parleurs Bluetooth, avec le SoundLink Revolve, vous pouvez prendre des appels ou utiliser l’assistant vocal intelligent de votre téléphone en mains libres. C’est parfait lorsque vous êtes dans la piscine, sur le gril ou que vous avez les mains pleines de vos boissons préférées.

