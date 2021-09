Si vous aimez Apple, votre Apple TV peut vous intéresser maintenant que son prix tombe en dessous de 100 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Maintenant que l’automne arrive et donc le moment le moins agréable, nous allons sûrement passer plus de temps dans notre maison, consommer des divertissements électroniques tels que regarder Netflix, jouer à la console de jeu ou simplement écouter de la musique, et peut-être si vous n’avez pas de télévision Smart avec les dernières applications, vous pouvez vous ennuyer.

Grâce à des appareils comme Apple TV, vous pourrez profiter du meilleur divertissement en rendant votre téléviseur intelligent, non seulement avec les meilleures applications du marché mais aussi avec des jeux vidéo, et maintenant vous pouvez obtenir cet appareil de Cupertino à un prix très bas .

Et est-ce que l’Apple TV de quatrième génération est à seulement 99,90 € à El Corte Inglés, ce qui représente pas moins d’un 28% de réduction par rapport à son prix indiqué précédemment.

Cette Apple TV avec 32 Go de stockage vous offrira tous les divertissements pour moins de 100 euros

Cette Apple TV de quatrième génération à 99,90 € est réduite par rapport aux 139,90 € précédents et vous pouvez l’acheter avec cette offre succulente chez El Corte Inglés, qui donne toujours une grande garantie.

Il s’agit de l’Apple TV Stockage de 4e génération de 32 Go Avec quoi vous pouvez installer n’importe quelle application et même des jeux disponibles dans l’Apple store.

Mieux encore, vous pouvez retirer le produit dans votre magasin El Corte Inglés près de chez vous, bénéficiant ainsi des frais de livraison gratuits.

Cet appareil vous permettra de regarder des films, des séries, des documentaires et de profiter de milliers d’applications de l’App Store, tirant même le meilleur parti de son contrôle intelligent intégré, avec lequel vous pouvez même invoquer Siri, l’assistant vocal d’Apple, pour vous aider avant toute exigence.

Il n’est pas très courant que les appareils Apple baissent de prix, et nous sommes donc confrontés à un produit avec des unités limitées et qui vous aidera sûrement à rendre votre automne et votre hiver beaucoup plus supportables.

