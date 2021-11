Si vous aimez Decentraland, j’ai des marais de Floride à vous vendre

La 28e plus grande crypto-monnaie, selon CoinMarketCap, est Decentraland (CCC :MANA-USD), une plateforme de métaverse qui permet aux particuliers d’acheter et de vendre des terrains virtuels.

Source : shutterstock.com/Piotr Swat

A quoi vont-ils penser ensuite ?

Compte tenu de son angle d’immobilier numérique, je dois demander : Decentraland est-il devenu la version moderne de l’escroquerie des marais de Floride ? Peut-être. Peut être pas. Voici pourquoi.

Les 90 000 colis de Decentraland

Selon Alex Sirois d’InvestorPlace, Decentraland est constitué de 90 000 parcelles de terrain de 50 pieds sur 50 pieds chacune. En mars, un colis valait environ 5 800 $.

Aujourd’hui, ils sont évalués à plus de 71 000 $ sur la base de sa capitalisation boursière de 6,4 milliards de dollars. C’est plus de 1000% de plus sur sept mois et un sacré retour, mais quelque chose de difficile à comprendre.

« Je vois le potentiel réel de simplement construire et retourner sur la plate-forme. Cela ne me choquera pas de découvrir qu’un jeune enfant gagne une tonne d’argent avec un métavers comme Decentraland en construisant et en vendant », a écrit Sirois le 9 novembre.

Je n’ai pas de problème avec cette déclaration. La seule chose que j’ai apprise sur les crypto-monnaies est de ne jamais dire jamais.

Cependant, j’ai du mal à comprendre pourquoi quelqu’un voudrait posséder un terrain virtuel. Vous ne pouvez pas l’utiliser, vous ne pouvez pas le louer à un agriculteur et vous ne pouvez pas y construire une maison. Du moins, pas un dans lequel vous pourriez vivre.

Avec les jetons non fongibles (NFT), vous payez pour la créativité ou le talent de quelqu’un, qu’il s’agisse d’une œuvre d’art, d’une photo ou d’une vidéo. Cependant, avec Decentraland, tout ce que vous obtenez est un tas de carrés représentant des parcelles de terrain, comme Genesis Plaza.

Où est la valeur là-dedans ? Cela ressemble à la version moderne des marécages de Floride.

Une autre façon de le voir

Mark Arguinbaev du soldat VR a récemment expliqué comment la vente aux enchères virtuelle de Sotheby’s le 18 novembre de deux pièces de l’artiste de rue Banksy permettrait aux acheteurs d’enchérir en utilisant Ethereum (CCC :ETH-USD) au lieu de dollars américains.

C’est une autre initiative de la maison de vente aux enchères de gagner une part du marché des œuvres d’art numériques. Il vient sur les talons de Sotheby’s Lancement en octobre de Sotheby’s Metaverse et sa vente d’avril de 16,8 millions de dollars en NFT par un artiste nommé Pak.

Je ne suis pas un passionné d’art, mais je comprends le désir des gens de soumissionner sur l’art numérique.

Arguinbaev suggère que l’appréciation de Decentraland est due à une base d’utilisateurs accrue. Il soutient que l’adoption par les utilisateurs est le principal moteur d’évaluation de tout projet. L’équivalent en actions serait des plateformes de médias sociaux telles que Méta-plateformes (NASDAQ :FB), qui peuvent être déplacés par leurs utilisateurs actifs mensuels (MAU) et leurs utilisateurs actifs quotidiens (DAU).

Cependant, je pense que les deux premières phrases du livre blanc de Decentraland ont le plus de sens :

« Decentraland est une plateforme de réalité virtuelle alimentée par la blockchain Ethereum. Les utilisateurs peuvent créer, expérimenter et monétiser du contenu et des applications.

L’idée de passer du temps dans un monde virtuel à créer des choses me rappelle Roblox (NYSE :RBLX). La plateforme propose des expériences 3D développées par des utilisateurs du monde entier. L’action Roblox a augmenté de 177% depuis son introduction en bourse en mars.

L’essentiel sur Decentraland

Le changement de marque de Facebook en Meta Platforms indique l’intérêt suscité par le métaverse et le monde virtuel. Toute crypto-monnaie qui participe à ce domaine, comme le fait Decentraland, ne manquera pas d’attirer l’attention des investisseurs.

Donc, même si j’ai du mal à comprendre pourquoi quelqu’un voudrait acheter un terrain virtuel, c’est juste un jeu auquel vous payez pour jouer. Parfois, vous gagnez la partie et les prix des MANA augmentent. Parfois, vous perdez et les prix baissent.

De ce point de vue, je peux voir pourquoi certaines personnes pourraient être attirées par la plateforme Decentraland. Cependant, je ne suis pas cette personne. J’ai vraiment l’impression qu’il y a une certaine utilité présente – mais pas le genre que je recherche.

En fin de compte, Decentraland pourrait ne pas être un marécage de Floride. Mais je vous parie qu’il y a beaucoup d’investisseurs qui pensent que ce n’est rien d’autre qu’un tas de fumier de cheval.

Je suivrai Decentraland avec intérêt.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portfolios modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse.