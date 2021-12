Si vous aimez enregistrer des programmes TV, cette TNT le fait et coûte aussi moins de 20 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous aimez regarder la télévision de manière classique, sans streaming, mais que les horaires ne vous permettent pas de regarder vos programmes préférés, il existe une TNT qui vous aidera beaucoup.

Beaucoup de choses se sont passées depuis l’époque où la VHS vous a permis d’enregistrer pratiquement tous vos programmes préférés pour les regarder lorsque vous rentrez chez vous, bien qu’en réalité pour beaucoup de gens, cela reste une nécessité.

Si vous faites partie de ces personnes, il existe un récepteur TNT très bon marché doté d’une fonction d’enregistrement et vendu par Amazon. Il ne coûte que 19,99 euros, une bonne affaire pour ceux qui ont besoin d’avoir toujours leurs enregistrements à portée de main.

Bien entendu, il est conseillé d’ajouter une clé USB d’au moins 256 Go à votre commande, et c’est que ce sera là que toutes ces vidéos seront stockées, ce qui prendra sûrement beaucoup de place.

TNT avec enregistreur Sveon

Il existe un modèle de clé USB qui convient parfaitement, le SanDisk Ultra Flair, 256 Go et d’une marque à laquelle on fait totalement et complètement confiance dans ce secteur.

Le récepteur TNT lui-même est livré avec une télécommande incluse pour changer de chaîne, augmenter le volume et toutes les actions nécessaires.

Évidemment, il faut garder à l’esprit que le paysage audiovisuel a beaucoup changé ces dernières années grâce à l’émergence de toutes sortes de plateformes de streaming et les téléviseurs intelligents, qui sont déjà étonnamment bon marché dans de nombreux cas.

Qui de plus et qui de moins consomme déjà du contenu à la demande à tout moment qu’il s’agisse d’une série ou d’un programme télévisé.

Une chose importante à propos de cette offre est que puisqu’elle n’atteint pas 29 euros, la livraison n’est gratuite que si vous avez Amazon Prime. Si vous ne l’avez pas, vous pouvez en profiter pour vous inscrire au mois d’essai gratuit sans engagement de durée, ce qui vous permettra également de regarder les meilleures séries Prime Video sans payer pendant 30 jours.

De cette façon, vous aurez votre achat chez vous en seulement 24 heures ouvrables, prêt à l’installer et à le configurer.

