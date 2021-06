Si vous aimez notre pays, n’interdisez pas son histoire .

— de OtherWords

À travers le pays, plusieurs États ont adopté ou présenté des projets de loi interdisant d’enseigner la «théorie critique de la race». Le gouverneur de l’Oklahoma vient d’en signer un. Le gouverneur de l’Arizona vient d’opposer son veto. Le Texas et la Caroline du Nord vont de l’avant avec des projets de loi similaires.

J’aimerais mettre de côté le fait que les personnes les plus contrariées par la théorie critique de la race ne comprennent généralement pas ce que c’est : une théorie universitaire vieille de plusieurs décennies sur la façon dont la race et la loi ont interagi dans l’histoire des États-Unis, le plus souvent enseignée en droit ou écoles supérieures.

Au lieu de cela, j’aimerais montrer à quel point ces projets de loi peuvent être absurdes.

J’enseigne la race au niveau collégial. Dans de nombreux cas, ces projets de loi interdisent ce que les républicains pensent que nous enseignons – par exemple que les Blancs devraient « se sentir coupables » d’être blancs – et non ce que nous enseignons réellement.

Dans d’autres cas, ils s’opposent à enseigner avec précision toute partie négative de l’histoire des États-Unis. Le projet de loi de Caroline du Nord, par exemple, dit que les écoles ne peuvent pas promouvoir « la croyance que les États-Unis… ont été créés par des membres d’une race ou d’un sexe particulier pour opprimer les membres d’une autre race ou d’un autre sexe ».

C’est ce que j’enseigne ? Oui et non. Oui, ce pays a été fondé par des hommes blancs (nous les appelons pères fondateurs) qui se sont donné des droits qu’ils ont refusés aux femmes et aux personnes de couleur. Les femmes ne pouvaient pas voter. Les Noirs ont été réduits en esclavage. C’est notre histoire.

Mais était-ce la raison pour laquelle les pères fondateurs ont créé ce pays ?

Je suis certain que George Washington et Thomas Jefferson ne voulaient pas de l’indépendance de la Grande-Bretagne uniquement pour opprimer les femmes et les personnes de couleur – ils auraient pu le faire confortablement dans le cadre de l’empire britannique. L’esclavage était légal en Grande-Bretagne jusqu’en 1833. Des années plus tard, la mère de Mary Poppins n’était toujours pas autorisée à voter, elle a donc dû chanter à ce sujet.

Cette aversion pour l’enseignement de l’histoire des États-Unis semble provenir de l’idée que nous pouvons soit croire que les États-Unis sont parfaits et ont toujours été parfaits, soit qu’ils ne sont pas bons du tout. Mais la vérité est rarement toute bonne ou toute mauvaise – elle est complexe.

Prenons l’exemple de la Grèce antique. La même société a inventé la démocratie et pratiqué l’infanticide. Les Américains modernes condamneraient unanimement ce dernier, mais cela signifie-t-il que nous ne pouvons pas non plus apprécier le premier ? Bien sûr que non.

Nous pouvons laisser les Grecs être complexes, appréciant tout le bien qu’ils ont donné au monde, tout en reconnaissant que nous ne voudrions pas imiter de nombreuses parties de leur civilisation. Nous pouvons comprendre qu’ils se comportaient d’une manière qui était acceptée à leur époque et nous pouvons en même temps en être complètement horrifiés. Nous pouvons faire la même chose pour nous-mêmes.

En regardant notre propre histoire, nous pouvons voir que les Européens qui sont venus ici ont développé une amélioration par rapport aux systèmes politiques de leur continent d’origine. La Grande-Bretagne avait amorcé sa transition vers le régime parlementaire mais, en 1780, moins de 3 % de la population pouvait voter.

Cependant, personne ne peut saisir toute l’étendue de l’histoire des États-Unis et ne trouver aucune preuve de racisme ou de sexisme. Nous savons tous que. En plus de l’esclavage, la ségrégation raciale formelle était légale jusqu’aux années 1960. Et le viol conjugal était légal dans certains États jusqu’en 1994.

Il y a plus que beaucoup d’Américains ne savent pas. Dans les années 1800, le gouvernement américain a versé des primes aux personnes qui ont assassiné des Amérindiens. Pensez-y. Le meurtre n’était pas seulement légal, mais aussi encouragé et indemnisé.

La question que les opposants à la théorie critique de la race ne veulent pas que nous posions est : comment le passé a-t-il affecté le présent ? Quelles parties du côté laid de notre histoire avons-nous retenu, même involontairement ? Comprendre ces leçons est tout l’intérêt de l’étude de l’histoire.

Nous rendons un mauvais service à notre propre histoire si nous ne l’étudions pas dans sa totalité, dans toute sa complexité, afin de s’assurer un avenir meilleur.

