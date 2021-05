“Si vous aimez vraiment l’Atlético, vous devez donner plus”

20/05/2021

L’ancien footballeur de l’Atlético de Madrid, Juanfran Torres, a critiqué la performance de Joao Félix à l’Atlético de Madrid. Dans une interview au COPE, Juanfran considère que le Portugais doit améliorer son niveau avec le club de matelas. “Si vous aimez vraiment et ressentez l’Atlético, vous devez en donner plus. je lui fais confiance“.

La partie espagnole estime également que le niveau du footballeur est affecté par le prix de sa signature. “Pour ce que ça lui a coûté, c’est normal pour lui de perdre son sang-froid“. L’Atlético a acquis le joueur à l’été 2019, dans le cadre d’une opération avec Benfica qui serait fermée pour 127 millions d’euros.

Après deux saisons avec les colchoneros, le joueur ne semble toujours pas totalement adapté à l’équipe. S’il est clair que le joueur a un niveau, Juanfran ne sait pas s’il finira par s’intégrer dans le club rojiblanco. “Il doit s’adapter, vous pouvez voir qu’il a de la qualité. Une autre chose est s’il voit qu’il n’a pas d’avenir à l’Atlético“.

Joao Félix ou Griezmann?

Ces derniers jours, on a parlé d’un possible truc entre le footballeur portugais et les Français du Barça. Face à l’ignorance de Joao Félix sur le plan personnel, avec qui il ne partageait pas de vestiaire, l’Espagnol reste avec Griezmann. “Antoine est brutal. Avec João je devrais être avec lui et voir s’il est l’un des miens ou pas“.

Alors que l’Atlético n’est qu’à un jour d’être proclamé champion de la Ligue, Juanfran analyse la performance de Joao Félix. L’un des acteurs de référence pour l’avenir du club de matelas qui avec Simeone semble ne pas finir d’offrir le niveau attendu.