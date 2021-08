“Si vous ajoutez de l’attitude à la qualité, vous êtes inégalé”

20/08/2021 à 6h30 CEST

Après avoir remporté tous les titres et tous les matches d’une saison historique, le FC Barcelone a décidé de donner une tournure à la section handball et le présent est maintenant représenté par l’entraîneur Carlos Ortega et le directeur général Xavi O’Callaghan, deux des architectes de la Dream Team historique dans les années 90 et au début du siècle actuel.

Pratiquement un nouveau venu au poste à son retour aux Palaos 16 ans après sa retraite, Ortega, originaire de Malaga a parlé avec SPORT pour expliquer ses sentiments dans la première semaine d’entraînement pour une saison pleine de buts comme la Super Coupe et le Super Globe, les deux premiers.

Pensiez-vous que la porte du Barça était déjà fermée ?

Si je suis honnête, je n’y ai jamais pensé. Je travaille pour que ma carrière soit la meilleure possible, je n’ai jamais été de ceux qui cherchent des contrats pour les faire coïncider avec d’autres choses. Je n’ai jamais eu de problème pour aller m’entraîner. Dans le moment actuel du handball espagnol, si vous voulez en vivre, vous devez vous démarquer et c’est ce que je fais depuis de nombreuses années.

Quel souvenir gardez-vous de vos 11 saisons en tant que joueur du Barça ?

Les Palaos étaient trop petits pour nous en Ligue des champions. Si nous avions pu jouer à Sant Jordi, nous l’aurions rempli avec l’attente que cette équipe a créée et à cause du handball moderne qu’elle jouait pour l’époque. Je m’en souviens très bien. C’était une équipe super professionnelle et, même si nous n’étions pas tous amis, sur la piste, nous sommes tous allés dans une équipe marquée par un entraîneur super exigeant comme Valero. Gardez à l’esprit que nous avons passé beaucoup de temps ensemble et que nous étions comme une deuxième famille, car les voyages étaient plus longs et moins confortables. Il y avait beaucoup de bus et beaucoup de train. Dans le maelström des matchs, peut-être n’avons-nous pas savouré les titres… nous n’avons pas eu le temps.

Comment s’est passée ta signature ? Tu venais presque de renouveler avec Hanovre…

Hanovre a toujours été très bon avec moi et je me suis senti très apprécié et aimé là-bas. Ils savaient que si un grand club venait je pouvais partir et j’en avais quatre ou cinq qui pourraient m’intéresser, à la fois pour un projet sportif et au niveau familial. Je n’allais pas aller dans un endroit où il n’y avait pas d’école internationale pour mes enfants. Cette offre est sortie, je l’ai communiquée au club et ils m’ont toujours donné des facilités. Ils savaient que c’était l’opportunité de mes rêves, même s’ils m’ont dit qu’il était tard et que tant qu’ils n’avaient pas d’entraîneur, ils ne pourraient pas me libérer. C’est pourquoi tout a pris plus de temps et c’était si difficile pour moi de trouver une maison et une « école ».

Il aura deux ex-coéquipiers comme Oca et Masip comme patrons… Ils s’entendent bien, non ?

Rafa (Guijosa), ‘Oca’ (O’Callaghan) nous nous entendions bien avec tout le monde. Mes patrons ? J’ai une excellente relation avec Xavi et nous pouvons nous dire des choses sans aucun problème. Enric est plus haut, non? Je serai responsable devant Xavi.

Xavi O’Callaghan, dans une image de fichier

| MURS IGNASI

Quand le Barça a gagné la Ligue des champions, ça vous a donné le vertige de voir ça est allé à une équipe qui avait gagné chaque match?

Eh bien, en tant qu’humain, vous le pensez (rires). Même si j’avais perdu ce match, la saison a été excellente, mais dans ce monde les titres règnent. En fait, vu la trajectoire qu’ils avaient, je croyais qu’ils gagneraient aussi celui de décembre, mais c’était un match de puissance à puissance et Kiel l’a emporté dans le « sept contre six ».

Des joueurs comme Sorhaindo et Entrerríos sont partis. Cette équipe saura-t-elle générer de nouveaux leaders ?

Vous devez les générer, hein ? Bien qu’il ait perdu de l’importance sur le terrain, Sorhaindo était super important dans le vestiaire. Et qu’est-ce que je vais te dire à propos de ‘Rulo’ ? C’est un produit phare depuis de nombreuses années. Maintenant, d’autres doivent apparaître. La personnalité de Luka (Cindric), Dika (Mem) doit être importante, Gonzalo (Pérez de Vargas), ‘Ludo’ (Fàbregas).

Avez-vous parlé à Entrerríos ?

Oui biensur. Maintenant, je l’aurai ici au club et il m’a parlé d’aspects intéressants sur la façon de travailler et sur des questions qui me tiennent à cœur afin que je puisse en savoir un peu plus sur la façon dont tout fonctionne ici maintenant. Nous avons parlé plusieurs fois et après la Ligue des champions j’ai également parlé avec des joueurs qui ont un poids spécifique, comme Ludo, Thiagus sur la question défensive et maintenant avec Luka ces jours-ci, car avec lui c’est mieux face à face à cause de la question de la langue. Dans une équipe avec autant de stars, le plus important est de savoir gérer les egos.

Ortega, lors d’une séance d’entraînement à la Ciutat Esportiva

| FCB

Le modèle est plus court… Est-ce un défi encore plus grand ?

Sans doute, mais il me sera aussi plus facile de gérer ce problème que je vous parle des ego, car ils doivent tous jouer. Et si vous voyez que vous avez moins de minutes, le joueur verra que c’est son problème, quelque chose qu’il ne fait pas bien. Je veux dire, je n’aurai à laisser personne de côté.

Vous venez de l’émission de Bundesliga. Avez-vous peur de manquer quelque chose dans votre quotidien ?

Le mot n’est pas peur. Oui, je peux ressentir le désir. À Hanovre, nous avions deux courts, le terrain de 4 400 était toujours trop petit pour nous et les parties auxquelles nous avons joué sur le terrain de 10 000 étaient également pleines. Il y a beaucoup de différence, l’ambiance est incroyable, les concerts précédents… ça va me manquer, mais là tu as d’autres choses. La Ligue des Champions est un spectacle et puis il y a le sérieux et le professionnalisme du club. Je n’ai jamais eu autant de moyens. Le physique (les entraîneurs) m’aide à m’échauffer et j’ai deux personnes pour préparer les vidéos quand on a tout fait là-bas entre Iker (Romero, son second) et moi. Écoute, j’aime tout faire et j’ai peur de rouiller. Un jour, je leur dirai de décoller, que je fais cet échauffement (rires).

Ortega, lors de la conférence de presse de sa présentation

| FCB

Que reste-t-il de l’honneur de cet Ortega qui s’est jeté contre des joueurs qui lui ont arraché la tête ?

En ce sens, je suis toujours le même et c’est ce que j’essaie de transmettre aux joueurs, qui comblent les lacunes avec enthousiasme. Regardez, la Dream Team a marqué une époque dans leur handball surtout pour leur dévouement. ‘Oca’ ou moi n’étions pas les meilleurs au monde, mais nous étions tous fiers et le manque de qualité est compensé par le dévouement. L’effectif est d’un niveau énorme, remarquez que j’ai quatre champions olympiques avec la France. Sans attitude, n’importe quel joueur peut vous battre, mais si vous ajoutez de l’attitude à la qualité, vous êtes inaccessible.

Quel message enverriez-vous aux fans ?

Qu’ils soutiennent l’équipe comme ils l’ont toujours fait. Le public palau est fidèle, exigeant et a les mêmes objectifs que l’équipe : gagner. Je leur dirais de faire confiance à l’équipe. Il y aura des moments difficiles tout au long de la saison, mais avec le travail et la solidarité, nous pourrons les surmonter.