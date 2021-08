Si vous allez acheter un SSD pour la PS5, c’est celui recommandé par le créateur de la console, Mark Cerny | Jeux

La console PS5 va bientôt accepter l’utilisation de SSD NVMe pour étendre le stockage. Le créateur de la console, Mark Cerny, révèle lequel a été acheté…

La console PS5 est un étrange paradoxe : ses graphismes 4K font que les jeux occupent de plus en plus, mais en même temps l’espace de stockage libre réel n’est que de … 667 Go.

Avec des jeux qui occupent plus de 200 Go, comme Call of Duty Black Ops Cold War, c’est un espace qui se remplit en un clin d’œil.

Mais enfin, dans Version bêta du micrologiciel PS5 2.0-04.00.00, a été déverrouillé installer des SSD NVMe supplémentaires. Le problème est que non n’importe lequel fonctionnera, ils doivent répondre à certaines exigences de vitesse et de dissipation thermique.

Dans ce guide, nous vous montrons les types de SSD, les formats et la compatibilité que vous devez prendre en compte pour augmenter la capacité de vos appareils.

Pour travailler avec PS5, vous devez acheter un SSD avec un connecteur PCIe 4.0, une vitesse minimale de 5 500 Mo/sg, et une taille comprise entre 250 Go et 4 To.

Ces exigences sont le haut de gamme des SSD NVMe, ce qui signifie que … ils sont assez chers.

Il existe déjà sur le marché des SSD qui y répondent, mais le créateur de la console, Mark Cerny, qui a également conçu la PS4 et la PlayStation Vita, a décidé de révéler qui a été acheté pour étendre votre PS5. Vous pouvez le voir dans ce tweet :

Notre solution à notre foyer PS5 à deux joueurs très actif ? SSD pour lui et pour elle 🙂 Quelques options géniales pour 7000 Mo / s, ont fini par mettre mon $$ sur celui-ci. Ça va être DOUX !!! pic.twitter.com/6TuqPwK49x – Mark Cerny (@cerny) 1er août 2021

Mark Cerny a opté pour le SSD NVMe WD_BLACK SN850 avec dissipateur thermique. Les utilisateurs de PC l’utilisent depuis quelques mois maintenant.

Il s’agit d’un SSD au facteur de forme Western Digital NVMe, qui atteint Vitesse de lecture de 7 000 Mb/s, dépassant de loin les exigences demandées par la PS5.

Ce modèle est vendu avec ou sans radiateur. Sur PC, il peut être installé sans en raison de la meilleure ventilation des PC de jeu. De plus, de nombreuses cartes mères intègrent également leurs propres dissipateurs thermiques pour les SSD.

Mais sur la PlayStation 5, où l’espace est beaucoup plus petit, le dissipateur thermique est obligatoire.

Le problème, comme nous en avons discuté, c’est qu’il n’est pas bon marché. Le SSD NVMe WD_BLACK SN850 avec dissipateur thermique et 500 Go d’espace Il coûte 169 euros sur Amazon. Et 500 Go vous les remplirez tout de suite…

La version 1 To monte à 258 euros, et si vous voulez 2 To, cela coûte pas moins de 537 euros. C’est encore plus que la console PS5 elle-même…

Les consoles deviennent de plus en plus des divertissements de luxe hors de portée de nombreux budgets.