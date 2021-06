Si vous allez visiter un parc Disney, ne dépensez jamais d’argent pour ces choses, selon un employé | Vie

in

Pour profiter d’un parc à thème, vous devez payer un billet. Mais ce n’est que le début… Heureusement, il existe quelques astuces pour économiser.

Maintenant que la pandémie s’estompe, de nombreuses personnes ont hâte de sortir de chez elles. Les parc d’attractions Ils sont une bonne option pour déconnecter avec les enfants, mais ils sont assez chers. Pas tant l’entrée que ce que vous pouvez acheter à l’intérieur. Pas seulement des souvenirs, mais aussi des choses comme la nourriture, l’eau ou l’hébergement.

Kayleigh Price est une ancienne employée d’un parc à thème Disney aux États-Unis, qui raconte à Business Insider astuces pour économiser de l’argent dans un parc d’attractions.

Certaines relèvent du bon sens, mais d’autres sont très curieuses, des choses que seul un employé peut savoir, qui seront très utiles.

N’achetez pas de photos, demandez-leur d’utiliser votre mobile

Les employés de PhotoPass vous proposeront des photos de vos meilleurs moments dans les attractions, et bien qu’elles soient de qualité professionnelle, elles sont (bien sûr) assez chères.

Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que si vous demandez à un employé de PhotoCall de prendre une photo de famille avec votre mobile, vous avez l’obligation de le faire (au moins aux États-Unis)… Et ce sera gratuit.

N’achetez pas et ne transportez pas d’eau en bouteille

Dans un parc à thème Disney, Une bouteille d’eau en bouteille peut vous coûter 3 ou 4 euros. Multipliez par les gens que vous allez et les jours où vous visitez, et vous dépenserez beaucoup d’argent sur l’eau.

Ce n’est pas nécessaire. Les restaurants des parcs Disney sont tenus de verser un verre d’eau gratuit, si quelqu’un le demande. Et il n’y a pas de limite.

Vous pouvez également prenez une bouteille vide et remplissez-la dans l’une des nombreuses sources.

Échange de broche

Une tradition des parcs Disney est que les collectionneurs de pin’s les échangent avec d’autres visiteurs, ou avec les employés eux-mêmes. En fait, les employés ont généralement un sac pour cette tâche, s’ils ne les portent pas.

Si vous allez échanger des épinglettes, ne les achetez pas au parc. Achetez-les avant d’aller en ligne, puis échangez ceux que vous aimez le moins avec les employés.

Vieux seaux de pop-corn

Chaque saison, les parcs Disney libèrent des seaux de pop-corn différents. Vous pouvez tous les collectionner si vous le souhaitez, mais vous n’êtes pas obligé d’en acheter un à chaque fois que vous y allez.

C’est autorisé porter un seau de pop-corn vide des années précédentes, et au magasin, ils le rempliront de pop-corn.

Les vêtements sont chers

Les photos avec toute la famille sont très belles avec la même chemise, ou un chapeau Woody de Toy Story, mais si vous êtes peu nombreux, vous dépenserez plus de 100 euros.

Il est préférable d’acheter des vêtements assortis en ligne et de les porter lorsque vous entrez dans le parc.

Nécessités de base

Faites une liste des choses essentielles que vous utiliserez dans le parc : crème solaire, analgésiques, maillots de bain, lunettes de soleil, etc. Si vous oubliez quelque chose et que vous devez l’acheter à l’intérieur, cela vous coûtera beaucoup plus cher.

Juste un souvenir

La plupart des visiteurs finissent la journée en achetant toutes sortes de produits dérivés, des peluches et d’autres jouets.

Il est logique d’en acheter un en souvenir de la visite, mais si vous en achetez plusieurs, la plupart finissent par le regretter au bout de quelques semaines, parce qu’alors vous ne savez pas où les mettre.

Ne réservez pas de chambre dans un complexe

Les hôtels à thème Disney sont spectaculaires… et aussi très chers. La nuit coûte de 120 à des milliers d’euros.

C’est un paradoxe : pourquoi payer une fortune pour un hôtel où l’on ne fait que dormir, puisque vous allez passer la journée dans le parc.

Si vous séjournez à l’extérieur ou dans un hôtel conventionnel, vous économiserez beaucoup d’argent pour d’autres choses.

Gobelets rechargeables

Si vous optez finalement pour le complexe, Kayleigh Price vous recommande acheter des verres rechargeables. Ils coûtent environ 16 euros, mais vous pouvez les remplir avec n’importe quelle boisson autant de fois que vous le souhaitez.

Le stationnement coûte aussi

Le ticket ne donne pas le droit de stationner gratuitement, et un carré coûte environ 20 euros par jour.

Il existe plusieurs façons de l’obtenir gratuitement :

Garez-vous à l’extérieur et utilisez les bus gratuits, même si vous devrez peut-être vous changer.Réserver un petit-déjeuner ou un déjeuner dans un restaurant du parc garantit un stationnement gratuit, mais seulement pendant 3 heures. Si vous réservez dans un complexe, vous disposez d’un parking gratuit pendant votre séjour.

Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup astuces pour économiser de l’argent dans un parc à thème Disney. De cette façon, vous profiterez encore plus des nombreuses choses amusantes et intéressantes qu’ils offrent.