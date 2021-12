Si vous assemblez un PC pas cher, ce processeur Intel i5 de 10e génération 6 cœurs et 12 threads ne coûte que 136 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Conduire un PC tout-terrain qui peut être utilisé pour jouer aussi bien que pour travailler est désormais moins cher avec cette rétrogradation par rapport à un Intel Core 5 de 10e génération.

Maintenant que les cartes graphiques connaissent des fluctuations du marché et peuvent même s’épuiser rapidement, il est difficile de construire un PC de bureau pas cher… ou pas. Parce que vous pouvez toujours économiser de l’argent sur d’autres composants, comme le processeur.

Et comment cela se fait-il ? Facile: parier sur un processeur Intel Core i5 de 10e génération, qui est très puissant, vous permettra de construire un PC tout-terrain pour jouer et travailler et vous l’avez en vente sur Amazon pour seulement 136 euros.

Processeur Intel Core i5 de 10e génération pour 136 $ sur Amazon

Malgré son petit prix, ses performances sont excellentes, puisqu’il s’agit d’un processeur Intel de dernière génération, avec 6 cœurs et 12 threads à 2,90 GHz, qui en mode Turbo atteint 4,3 GHz. C’est un processeur parfait pour le travail et le jeu occasionnels, avec une faible consommation d’énergie et un faible bruit. Il est livré avec un petit ventilateur intégré pour éviter la surchauffe.

La clé de ce processeur est dans son nom complet : Intel CoreTM i5-10400F. Il y a le crochet, dans la balise F, à la fin de votre nom. Il s’agit d’un nouveau modèle d’Intel qui n’a pas de puce graphique intégrée.

Cela réduit vos coûts sans réduire la puissance du processeur. Ou ce qui est pareil : vous devez installer une carte graphique dans le PC, n’importe qui, pour que cela fonctionne. Mais comme la plupart des utilisateurs installent une carte graphique distincte du processeur, ce n’est pas un problème.

Sinon, le matériel est le dernier cri d’Intel, avec un cache de 12 Mo, une prise en charge de la mémoire DDR4 à 2 666 Mhz double canal et un TDP (préchauffage) de seulement 65 W. Également prend en charge la mémoire de stockage Intel Optane.

Profitez de cette offre et obtenez un processeur Intel Core i5 de 10e génération pour seulement 136 euros sur Amazon. Une excellente occasion de commencer à assembler votre propre PC, en économisant autant que possible sur ses composants.

