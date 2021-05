Si vous avez acheté ce délicieux dessert, jetez-le et récupérez votre argent – .

En ce qui concerne les desserts, vous auriez du mal à trouver une marque plus emblématique que Sara Lee. Depuis des décennies, la société basée dans l’Illinois produit divers types de glaces, de gâteaux, de tartes, de crumbles et de brownies pour le plus grand plaisir de millions de personnes à travers le pays.

Cela dit, Sara Lee a lancé plus tôt cette semaine un rappel pour certaines tartes aux pacanes de Sara Lee, du chef Pierre et du Devonshire. Le rappel découle du fait que les tartes contiennent probablement des arachides, mais n’indiquent pas ce fait sur la liste des ingrédients. Les produits concernés étaient disponibles dans tout le pays et ont été fabriqués entre le 4 mars et le 1er avril 2021. En particulier, aucune blessure ni maladie n’a été signalée en raison de l’erreur d’étiquetage.

Si vous avez une boîte mal étiquetée dans votre garde-manger, vous avez naturellement droit à un remboursement si vous le souhaitez. Le message de rappel de la FDA – qui comprend des photos des produits concernés – se lit comme suit:

Sara Lee Frozen Bakery a annoncé aujourd’hui le rappel de lots spécifiques de tartes aux pacanes Sara Lee, Chef Pierre et Devonshire produites entre le 4 mars et le 1er avril 2021, car le produit peut contenir des arachides non déclarées. Les personnes qui ont une allergie ou une sensibilité sévère aux arachides courent le risque d’une réaction allergique grave ou potentiellement mortelle si elles consomment le produit.

Le produit a été distribué dans tout le pays par l’intermédiaire de distributeurs de services alimentaires. Les détails du produit rappelé sont les suivants et les consommateurs qui pensent avoir acheté des codes de lot rappelés sont priés de confirmer le code de lot auprès du lieu d’achat.

Sara Lee Tranches de tarte aux pacanes de 4 onces emballées individuellement, caisse de 24 unités SKU # 5117 produites le 5 mars 2021, portant le code de lot # C050641C et l’unité de transport UPC 032100051118. Les tranches de tarte individuelles ont un code de lot imprimé sur le dessus du paquet. Sara Lee Emballage individuel de tranches de tarte aux pacanes de 4 onces, caisse de 48 unités SKU # 7144 produites les 4 et 11 mars 2021, portant les codes de lot # C050631C et # C050701C et l’unité de transport UPC 032100051118. Les tranches de tarte individuelles ont un lot imprimé code sur le dessus de l’emballage. Tarte aux pacanes du Sud précuite de 10 po Chef Pierre 36 onces, caisse SKU # 9273 produite le 4 mars 2021, portant le code de lot # C040631C et unité de transport UPC 032100092739. Chef Pierre Tarte aux pacanes précuite de 10 po à 10 tranches 36 -once, boîte SKU # 9375 produite le 1er avril 2021, portant le code de lot # C050911C et unité de transport UPC 032100093750. Devonshire Bake Shop 10 “Pre-Baked Southern Style Pecan Pie 36-oz, boîte SKU # 8994 produite le 1er avril , 2021, portant le code de lot # C040911C et l’unité de transport UPC 758108399877.

Aucun cas de maladie ou de blessure n’a été signalé à ce jour. Ce rappel a été initié en raison de la contamination croisée involontaire de pacanes crues dans des coques avec des arachides résiduelles lors du transport agricole et du stockage des pacanes par un fournisseur. Des mesures immédiates ont été prises pour éviter la récidive. Sara Lee Frozen Bakery procède à ce rappel avec l’entière connaissance et la coopération de la Food and Drug Administration des États-Unis.