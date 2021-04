Si vous avez acheté ce produit chez Costco, jetez-le – .

Les aliments en conserve ne sont généralement pas aussi savoureux que les aliments frais, surtout lorsqu’il s’agit de légumes ou de produits comme les haricots. Le compromis est que les produits alimentaires en conserve durent presque toujours très, très longtemps. Leur longue durée de conservation est en grande partie due au fait qu’une boîte bien scellée empêche des choses comme l’oxygène et la lumière de toucher les aliments, agissant comme une sorte de capsule temporelle qui maintient le produit stable et comestible pendant de nombreuses années dans la plupart des cas. .

Malheureusement, si le contenant n’est pas scellé comme il se doit, les avantages disparaissent rapidement et, dans le cas des haricots en conserve nouvellement rappelés de Faribault Foods, Inc., la nourriture peut être contaminée et vous rendre violemment malade. Dans un nouveau bulletin de rappel publié par la FDA, Faribault Foods note qu’un certain nombre de ses produits à base de haricots en conserve peuvent avoir compromis les scellés hermétiques qui favorisent la croissance de bactéries dans les contenants. La société cite spécifiquement l’empoisonnement au botulisme comme une conséquence potentielle de la consommation des haricots rappelés.

Au total, trois produits différents sont inclus dans ce rappel. Les haricots noirs biologiques S&W, les haricots noirs biologiques O et les haricots froids biologiques O font tous partie de ce bulletin, et plusieurs lots de certains de ces haricots sont répertoriés. On ne sait pas exactement combien de canettes sont incluses dans chaque lot, mais la société note que «les produits rappelés ont été distribués dans tout le pays dans les magasins de détail». Costco serait l’un des magasins qui vendent les produits.

Quant à ce à quoi vous pourriez vous attendre si vous mangiez certains des haricots contaminés, le rappel le rend parfaitement clair:

Le scellement hermétique compromis peut affecter l’intégrité de la boîte et peut provoquer des fuites, des ballonnements ou la prolifération de bactéries à l’intérieur du produit, ce qui pourrait entraîner une maladie grave. L’intoxication au Clostridium botulinum chez l’homme peut commencer de six heures à deux semaines après avoir mangé un aliment contenant la toxine. Les symptômes peuvent inclure une vision double, une vision floue, des paupières tombantes, des troubles de l’élocution, des difficultés à avaler et une faiblesse musculaire. L’intoxication par le botulisme peut provoquer une paralysie des muscles respiratoires, qui peut entraîner la mort à moins qu’une assistance respiratoire (ventilation mécanique) ne soit fournie.

Ouais, ça ne semble pas du tout agréable.

Si vous pensez avoir acheté certains de ces grains rappelés, la prochaine étape devrait être de vérifier vos soupçons en vérifiant les codes de lot et les dates sur le bulletin de rappel. Si vous constatez que vous avez effectivement acheté le produit rappelé, vous avez deux choix. Vous pouvez le jeter ou le retourner au magasin où vous l’avez acheté pour un remboursement ou un remplacement.

Si vous avez des questions ou des préoccupations supplémentaires concernant le rappel, il est conseillé de contacter la société en utilisant le numéro de téléphone et / ou l’adresse e-mail suivants:

Pour le support client et les questions sur les produits, veuillez appeler le 1-888-210-6440, du lundi au vendredi de 8 h 00 à 17 h 00 CST ou envoyer un courriel à phutton@faribaultfoods.com

