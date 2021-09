Si vous avez acheté ce produit Costco populaire, arrêtez de l’utiliser dès maintenant

La Commission américaine de sécurité des produits de consommation (CPSC) a récemment annoncé le rappel d’un banc de douche en bois vendu chez Costco. Selon un article de la CPSC, le banc en question peut parfois être sujet à s’effondrer. En conséquence, le banc présente un grave risque de chute pour les utilisateurs.

Nous avons vu des rappels de Costco dans le passé, mais ceux-ci concernent généralement des aliments.

Le banc Costco rappelé

Le produit au cœur du rappel Costco est un banc de douche en teck Ivena de 20 po. Le banc est en teck marron clair et a des pieds rembourrés noirs. L’assise et la tablette inférieure du banc sont toutes deux composées de boiseries.

Si vous avez acheté un banc de douche chez Costco et que vous souhaitez vérifier s’il fait l’objet du rappel, la CPSC note que le produit porte le numéro d’article 1049998 et le numéro CUP 8886474018015 imprimés sur l’emballage extérieur. Notez également que le banc lui-même doit avoir une étiquette indiquant « 100% bois provenant de forêts bien gérées ».

Voici à quoi ressemble le banc :

Source de l’image : Costco

Le banc de douche en question a été vendu en magasin et via le site Web en ligne de Costco d’octobre 2018 à juin 2021. Le produit se vendait 80 $ en magasin et environ 90 $ en ligne.

Que faire si vous avez le banc

Si vous avez acheté le banc de douche Costco, vous êtes admissible à un remboursement complet. Vous pouvez simplement apporter le banc à un magasin Costco à proximité et vous devriez être prêt à partir. La CPSC note que Costco contacte également directement les consommateurs au sujet du rappel.

C’est certainement un rappel que vous devriez prendre au sérieux. Bien que certains rappels soient plus prudents, ce banc particulier peut causer des blessures graves. À ce jour, il y a eu 81 rapports de bancs de douche cassés en cours d’utilisation. Cela a entraîné diverses blessures, y compris une personne qui a subi une fracture du coccyx.

