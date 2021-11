Si vous avez acheté ces barres protéinées chez Target, il y a un rappel alors ne les mangez pas

Si vous avez récemment acheté des barres protéinées Bobo’s dans un magasin Target, vous voudrez faire une pause avant d’en manger. Au lieu de cela, vous devriez les retourner ou les jeter, car il y a un rappel volontaire sur le produit. C’est parce que la société qui les produit a découvert que les barres protéinées au beurre d’amande en paquet de 4 peuvent contenir des arachides non déclarées. Cela s’avère être un risque grave pour toute personne souffrant d’une allergie aux arachides, car même de petites traces d’arachides peuvent induire une réaction allergique potentiellement mortelle.

Les barres protéinées font l’objet d’un rappel

Bobo’s a publié l’annonce cette semaine, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis l’ayant partagée en ligne. La société a déclaré avoir distribué les barres protéinées au beurre d’amande en paquet de 4 dans certains magasins Target à l’échelle nationale. Bobo’s a répertorié les produits concernés par le rappel comme suit :

Le produit peut être identifié par le multipack de 4 UPC : 8-29262-00326-6, la barre individuelle UPC : 8-29262-00201-6, le Master Case UPC : 8-29262-00370-9 et le code de lot trouvé sur un timbre au dos de la barre : 1H18403L, Best By 5/15/2022. Les barres mesurent 2,2 oz et ont été vendues en paquet de 4.

Une image de l’emballage de vente au détail est disponible sur ce lien.

Bobo’s a noté qu’aucun de ses autres produits ne souffre du même problème. Seules les barres protéinées spécifiques vendues chez Target et mentionnées dans l’avis font l’objet de ce rappel.

Pourquoi c’est important

La société a déclaré avoir lancé le rappel après qu’un consommateur a signalé une réaction allergique. Bobo’s a ensuite découvert que l’emballage de la barre protéinée ne révélait pas que le produit pouvait contenir des arachides. Bobo’s a déclaré n’avoir reçu qu’une seule notification d’allergie de la part des clients.

Les réactions allergiques aux arachides sont de plus en plus fréquentes chez les humains. Ceux qui sont sensibles à l’allergène doivent éviter tout produit qui pourrait être contaminé par des arachides. Même de petites traces peuvent suffire à provoquer une réaction allergique grave pouvant entraîner une anaphylaxie et la mort.

Les personnes souffrant d’allergies aux arachides transportent souvent des EpiPens avec elles. Ces dispositifs d’auto-injection contiennent de l’adrénaline qui agit immédiatement pour contrer l’anaphylaxie. C’est le gonflement de la gorge et des ondes qui rend impossible la respiration sans action immédiate. Certains peuvent nécessiter une hospitalisation après une réaction allergique.

Un rappel similaire s’est également produit il y a quelques jours. Le Service de salubrité et d’inspection des aliments (FSIS) a identifié des tamales de porc et de bœuf contenant des graines de sésame, qui peuvent également provoquer des allergies. L’ingrédient n’apparaissait pas sur l’emballage, ce qui a entraîné un rappel.

Ce que tu devrais faire

Bobo’s demande aux clients qui ont acheté un paquet de 4 barres protéinées au beurre d’amande des lots faisant l’objet d’un rappel de les retourner à Target. Ils peuvent demander un échange ou un remboursement complet, que la personne qui les a achetés ait ou non une allergie connue aux arachides. L’annonce conseille également aux clients de jeter les barres protéinées plutôt que de les consommer.

Les barres protéinées ne sont pas nocives si vous n’êtes pas allergique aux arachides. Mais les garder à la maison peut être dangereux si vous avez des membres de votre famille ou des amis qui pourraient être allergiques aux arachides. Ils pourraient consommer les barres protéinées sans se rendre compte qu’elles contiennent l’allergène. Ou ils pourraient s’exposer accidentellement aux barres protéinées.

Vous pouvez lire l’annonce complète sur ce lien, où vous trouverez également les coordonnées de Bobo’s.