Si vous avez acheté ces délicieux desserts, jetez-les

S’il y a un moment de l’année où vous êtes le plus susceptible d’abuser des desserts et des sucreries, ce doit être les dernières semaines de décembre. Quelle que soit la taille de vos fêtes de Noël et du Nouvel An, les desserts ont probablement une place de choix à la table du dîner. Mais vous devez toujours faire attention au type de desserts que vous consommez, car il y a quelques rappels en action dont vous devez être conscient. L’un des plus récents concerne les produits Poppies International qui étaient disponibles dans les magasins Costco et ShopRite ce mois-ci. La seconde concerne certains lots de Brownie décadent au chocolat de Dianne’s Fine Desserts. Le premier peut contenir des traces de métal, tandis que le second comprend des noix de pécan, mais l’ingrédient n’est pas déclaré sur l’emballage.

Rappel des choux à la crème Costco et ShopRite

Poppies International a annoncé le 28 décembre un rappel de certains produits Delizza Cream Puffs qui pourraient contenir des traces de métal. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a publié le communiqué de presse un jour plus tard.

L’entreprise a produit les desserts visés par le rappel entre le 7 et le 10 décembre 2021. Au cours de la production, elle a découvert la présence de petits fragments de métal. Les produits ont été vendus par Costco, ShopRite, PriceRite et Safeway dans divers États comme suit :

Choux à la crème 120ct distribués à certains emplacements Costco en Californie du Nord ainsi qu’à Carson City et Sparks, Nevada. Choux à la crème 30ct distribués dans certains magasins Safeway en Californie du Nord Choux à la crème enrobés de chocolat 30ct dans certains magasins ShopRite et PriceRite dans les États suivants : New York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvanie, Delaware, Maryland, Massachusetts, New Hampshire et Rhode Island.

Les codes de lot suivants font partie du rappel de desserts Costco :

Enrobé de chocolat 30 ct (400g) – UPC 6 76670 00402 2 ; Codes de lot L1J5021 et L1K5021 ; Date de péremption 09/06/2023 Choux à la crème 30 ct (375 g) – CUP 6 76670 00107 6; Codes de lot L2N5021 et L2O5021 ; Date de péremption 06/10/2023 Choux à la crème 120 ct (1,5 kg) – CUP 6 76670 00800 6 ; Codes de lot L32E5021 et L32F5021 ; Date de péremption 06/07/2023

Poppies International affirme qu’aucune blessure ou incident n’a été signalé en lien avec les articles rappelés.

Rappel de Dianne’s Fine Desserts

De plus, le 28 décembre, Dianne’s Fine Desserts a annoncé le rappel de 1 480 plateaux de brownies décadents au chocolat Sienna contenant des pacanes. Un problème lors de la production a amené l’entreprise à emballer les brownies dans des emballages qui ne mentionnent pas les noix de pécan.

L’ingrédient est un allergène potentiel qui peut provoquer des réactions allergiques potentiellement mortelles. Contrairement au rappel de dessert Costco ci-dessus, les brownies Dianne’ Fine Desserts peuvent être consommés sans danger si vous n’êtes pas allergique aux pacanes.

Cependant, vous devez faire attention car cela peut être un problème grave. Servir les brownies aux invités pourrait causer de graves dommages à moins que vous ne soyez sûr qu’ils n’ont pas d’allergies aux noix de pécan.

Les brownies chocolatés décadents visés par ce rappel étaient disponibles auprès de Gordon Food Service dans les États suivants : Wisconsin, Michigan, Floride, Ohio et Pennsylvanie. Vous devrez rechercher le code de lot 6Z1L24 sur l’étiquette supérieure du plateau pour déterminer si les brownies que vous avez à la maison font partie de ce rappel de desserts.

Dianne’s Fine Desserts a lancé le rappel après qu’un consommateur s’est plaint de la présence de pacanes dans les brownies. La société a déclaré n’avoir reçu aucun rapport de maladie à ce jour.

Le rappel pourrait être plus limité que le rappel des desserts Costco ci-dessus. Mais si vous avez voyagé pour Noël dans ces États, vous pourriez toujours être exposé à ces desserts.

Ce que tu devrais faire

Si vous avez acheté l’un des desserts Delizza du rappel Poppies International, vous devriez arrêter de les consommer. Vous devez retourner le produit au lieu d’achat pour un remboursement complet, qu’il s’agisse de Costco, ShopRite, PriceRite ou Safeway. Alternativement, vous pouvez simplement les jeter si vous ne prévoyez pas de faire le voyage et de les rapporter.

Plus d’informations sur ce rappel sont disponibles auprès de la FDA – voir ce lien.

Si vous avez des Dianne’s Fine Desserts des lots visés par le rappel, vous devez les jeter ou les retourner pour un remboursement complet. Le communiqué de presse complet est également disponible sur le site Web de la FDA.