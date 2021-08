Si vous avez acheté ces produits populaires chez Walmart, jetez-les maintenant

Une éclosion de Salmonella remontant à du poulet contaminé a entraîné un autre rappel d’aliments. Bien que certains rappels soient simplement préventifs, ce rappel est différent. À ce jour, près de 30 personnes sont tombées malades dans près d’une douzaine d’États. Et de ce groupe, environ 11 personnes ont été hospitalisées.

Quels magasins vendent les aliments rappelés

Le poulet en question provient de Serenade Foods, une entreprise basée dans l’Indiana. Au total, plus de 60 000 livres de poulet, à la fois congelés et crus, font l’objet du rappel.

Le poulet de Serenade Foods est disponible dans quelques magasins, dont Walmart, Aldi, Save-A-Lot et Food 4 Less. Les produits visés par le rappel se trouvent sous les marques suivantes : Dutch Farms Chicken, Milford Valley Chicken et Kirkwood.

Le poulet faisant l’objet du rappel d’aliments était disponible dans plusieurs États du Midwest et de la côte est. Certains États comprennent l’Alabama, le Connecticut, le Delaware, la Floride, la Géorgie, l’Iowa, l’Illinois, New York, l’Ohio, l’Oklahoma, la Pennsylvanie, le Rhode Island, le Dakota du Sud, le Tennessee, le Texas, la Virginie, le Vermont, le Wisconsin et la Virginie-Occidentale.

Quels sont les produits à base de poulet en cause

Selon le Food Safety and Inspection Service du US Department of Agriculture, le rappel d’aliments concerne les produits suivants :

Emballages individuels de 5 oz emballés dans du plastique de « Dutch Farms Chicken with Brocoli & Cheese » avec le code de lot BR 1055 et MEILLEUR SI UTILISÉ AVANT LE 24 FÉVRIER 2023. Emballages individuellement de 5 oz emballés dans du plastique de « MILFORD VALLEY CHICKEN WTH BROCOLI & CHEESE » avec le code de lot BR 1055 et MEILLEUR SI UTILISÉ AVANT LE 24 FÉV 2023. Boîte de 10 oz de deux emballages individuellement emballés dans du plastique de « MILFORD VALLEY CHICKEN CORDON BLEU ». Le code de lot se lit comme suit : « CB 1055 et MEILLEUR SI UTILISÉ AVANT LE 24 FÉVRIER 2023. » Emballages individuels de 5 oz emballés dans du plastique de « POULET, BROCOLI ET FROMAGE farcis crus KIRKWOOD » avec le code de lot BR 1055 et MEILLEUR SI UTILISÉ AVANT LE 24 FÉVRIER 2023. Emballages individuels de 5 oz de « POULET farci cru KIRKWOOD CORDON BLEU ». Le code de lot se lit comme suit : « CB 1056 et MEILLEUR SI UTILISÉ AVANT LE 25 FÉVRIER 2023. »

Si vous avez l’un de ces produits chez vous, jetez-le immédiatement.

Le danger de la salmonelle

La salmonelle est une infection bactérienne courante qui a provoqué plusieurs rappels d’aliments ces dernières années. Selon le CDC, Salmonella provoque plus de 1,35 million d’infections chaque année. Il en résulte près de 27 000 hospitalisations et environ 420 décès.

Le plus souvent, les éclosions de salmonelles proviennent de poulet cru, de salades et de certains types de charcuterie.

Les symptômes de Salmonella durent généralement de quatre jours à une semaine. Certains des symptômes spécifiques incluent la diarrhée, la fièvre et les crampes d’estomac. Alors que la plupart des personnes atteintes de la maladie se rétablissent d’elles-mêmes en quelques jours, les cas plus graves nécessitent des antibiotiques.

Pour terminer, vous devez porter une attention particulière aux produits énumérés ci-dessus, car le poulet impacté n’a généralement pas un goût ou une odeur différent.