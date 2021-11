Si vous avez acheté cet appareil populaire sur Amazon, il pourrait déclencher un incendie, alors arrêtez de l’utiliser maintenant

La Commission de la sécurité des produits de consommation (CPSC) a émis cette semaine un rappel pour un projecteur LED qui peut surchauffer et, dans certains cas, provoquer un incendie. Le projecteur est fabriqué par Lightform et est disponible à l’achat sur Amazon. Les consommateurs qui possèdent le produit doivent cesser de l’utiliser immédiatement. La CPSC a annoncé le rappel d’Amazon à la fin du mois dernier.

À ce jour, Lightform a vu 16 rapports de surchauffe. Néanmoins, aucun problème de surchauffe ayant causé des blessures ou des dommages matériels n’a été signalé à ce jour.

Les projecteurs soumis au rappel Amazon

Encore une fois, le produit en question est un projecteur LED Lightform impliquant les modèles LF2 et LF2+. Les deux projecteurs sont noirs et portent la marque « Lightform » imprimée sur le dessus de l’appareil. En termes de dimensions, les deux projecteurs mesurent environ huit pouces sur huit pouces.

Les projecteurs en cause étaient disponibles à l’achat entre mars 2020 et août 2021. Ils avaient un prix d’autocollant de l’ordre de 900 $ et étaient disponibles via les sites Web d’Amazon et de Lightform.

Une photo de l’appareil est visible ci-dessous :

Selon la CPSC, le ventilateur des projecteurs ci-dessus peut mal fonctionner et surchauffer. Lightform note qu’un bogue logiciel est à l’origine du problème de surchauffe. S’il n’est pas traité, cela peut endommager le produit de façon permanente et, dans certains cas, présenter un risque d’incendie. Qu’il suffise de dire qu’il s’agit d’un rappel d’Amazon qui mérite d’être souligné.

Que faire si vous en avez un

Si vous possédez l’un des produits mentionnés ci-dessus, vous n’avez pas besoin de jeter l’appareil ou de le retourner. Au lieu de cela, vous pouvez contacter la société pour une mise à jour logicielle gratuite conçue pour résoudre le problème de surchauffe. À cette fin, vous pouvez en savoir plus sur la mise à jour du firmware ici.

La société avertit que les utilisateurs doivent débrancher l’appareil et cesser de l’utiliser jusqu’à ce qu’ils téléchargent la mise à jour du micrologiciel.

Incidemment, Lightform contacte activement tous les acheteurs connus. Vraisemblablement, cette liste n’inclut que les consommateurs qui ont acheté les appareils directement sur le site Web de Lightform.

Si vous avez des questions sur le rappel Amazon, vous pouvez contacter Lightform directement au 1-855-242-5066. La ligne d’assistance est ouverte de 8 h à 17 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi.