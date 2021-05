Si vous avez acheté cette pizza surgelée rappelée, jetez-la et obtenez un remboursement – .

Bien que personne saine d’esprit ne soutienne que la pizza surgelée achetée en magasin est aussi bonne que ce que vous obtenez dans un restaurant, il est indéniable que parfois une pizza surgelée frappe juste là où vous avez besoin de cette solution de pizza instantanée. Cela dit, si l’achat de pizzas surgelées est souvent un élément de votre liste de courses, vous voudrez vous assurer de ne pas avoir de pizzas végétariennes des marques Crazy Fresh et Quick & Easy si vous êtes allergique au soja.

La société à l’origine de ces produits a émis un rappel volontaire cette semaine en raison d’une erreur d’étiquetage selon laquelle les produits contiennent du soja mais ne l’indiquent pas sur l’étiquette. Et bien que les allergies au soja n’attirent généralement pas autant d’attention que les allergies aux arachides, la consommation d’un produit à base de soja si vous êtes allergique peut provoquer une gamme de symptômes légers à graves.

Top Deal du jour Les nouveaux AirTags chauds d’Apple sont enfin de retour en stock sur Amazon – dépêchez-vous avant qu’ils ne se vendent à nouveau! Prix: 29,00 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

L’avis de la FDA détaillant le rappel peut être consulté ci-dessous:

Russ Davis Wholesale de Wadena, Minnesota, procède au rappel volontaire de Veggie Pizza sous les marques Crazy Fresh et Quick & Easy, car elle peut contenir du soja non déclaré. Les personnes qui ont une allergie ou une sensibilité sévère au soja courent le risque de réaction allergique grave ou potentiellement mortelle si elles consomment ce produit. Crazy Fresh et Quick & Easy marque Veggie Pizza 6,2 oz, dans une coquille de palourde transparente, vendue dans les épiceries situées dans l’Iowa, le Michigan, le Minnesota, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud et le Wisconsin. Les produits dont la date de vente est comprise entre le 20/04/21 et le 05/04/21 sont concernés par ce rappel. Aucune maladie n’a été rapportée à ce jour. Le rappel a été amorcé après que le fournisseur de croûtes a avisé Russ Davis de l’allergène de soja non déclaré. Les consommateurs qui ont acheté Veggie Pizza sous la marque Crazy Fresh ou Quick & Easy avec des allergies au soja ne doivent pas consommer ce produit et adresser leurs questions au service à la clientèle au 1-877-433-2173.

Selon l’American College of Allergy, Asthma, & Immunology (ACAAI), certains des symptômes d’une allergie au soja sont les suivants:

Vomissements Crampes d’estomac Indigestion Diarrhée Respiration sifflante Essoufflement, difficulté à respirer Toux répétée Tiraillement dans la gorge, voix rauque Pouls faible Coloration pâle ou bleue de la peau Urticaire Enflure, peut affecter la langue et / ou les lèvres Étourdissements Confusion

Dans de rares cas, une allergie au soja peut provoquer des réactions plus graves, l’ACAAI notant:

Rarement, une allergie au soja provoquera une anaphylaxie, une réaction potentiellement mortelle qui altère la respiration, provoque une chute soudaine de la pression artérielle et peut envoyer le corps en état de choc. Le seul médicament capable de traiter l’anaphylaxie est l’épinéphrine (adrénaline), administrée par auto-injecteur dès que les symptômes sont apparents.

Si vous avez acheté le produit de pizza rappelé en question, vous pourrez obtenir un remboursement.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock sur Amazon … au prix le plus bas de 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie technologique en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime regarder des émissions d’improvisation à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles addictions aux émissions de télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.